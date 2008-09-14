اولین موسسه هوانوردی در کرمانشاه آغاز به کار کرد

اسد الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: اولین آموزشگاه خلبانی و هوانوردی به منظور انجام خدمات تفریحی به گردشگران در اقصی نقاط استان و کشور و به جهت بازدید از جاذبه های گردشگری استان با پروازهای تفریحی ایجاد شده است.

وی افزود: این موسسه با همکاری این سازمان از طریق اعطاء تسهیلات بانکی از محل بنگاهای کوچک اقتصادی زودبازده و در راستای توسعه امکانات گردشگری در جهت ارائه خدمات متنوع به گردشگران ایجاد شده است.

بیرانوند تصریح کرد: این مجموعه هوانوردی با بهره گیری از تکنیک های فنی و اساتید مجرب سازمان هواپیمایی کشوری با خرید یک فروند هواپیما شخصی دو نفره آموزشی و تفریحی، یک دستگاه کایت موتوردار و چندین دستگاه پاراگلایدر و پاراموتور ودیگر تجهیزات هوانوردی به طور رسمی از هفته آینده فعالیت خود را در فرودگاه اصلی شهر کرمانشاه و نیز در محل فرودگاه اختصاصی ماهیدشت آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به قابلیتهای این موسسه گفت: از دیگر قابلیتهای این موسسه هوانوردی ارائه خدمات عکس برداری، فیلم برداری، نقشه برداری هوایی حمل مسافر انجام امور تحقیقاتی در زمینه های منابع طبیعی، کشاورزی و جغرافیایی است.

بیرانوند با بیان اینکه راه اندازی این موسسه می تواند سهم مهمی در توسعه گردشگری در استان داشته باشد، گفت: با توجه به پتانسیلها و قابلیتهای گردشگری موجود استان این امر می تواند به عنوان گامی در جهت توسعه و پیشرفت علوم و فنون برای علاقه مندان به امور هوانوردی و نیز ارائه خدمات پروازهای توریستی و تفریحی به مسافران و گردشگران باشد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این مجموعه با استفاده از 150میلیارد تومان تسهیلات بانکی از محل بنگاههای زودبازده علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه جذب گردشگر و نیز مشارکت و حضور جوانان در عرصه فنون هوانوردی به عنوان یکی از ورزشهای مفرح و سالم را فراهم می آورد.

بیرانوند یادآور شد: پس از برگزاری اولین جشنواره سراسری پرواز پاراگلایدر در سال 85 و با توجه به شرایط مساعد و مناسب استان از نظر طبیعی و تاریخی، وجود چنین موسسه ای برای استان بسیار با اهمیت دیده می شد.