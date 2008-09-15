فرودگاه سنندج بین المللی می شود

سهراب کلوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به مصوبه دور اول سفر هیئت دولت به استان کردستان، زمینه ها و شرایط بین المللی شدن فرودگاه سنندج از لحاظ توسعه و تجهیز زیر ساختهای آن در دست انجام است.

وی ادامه داد: در جریان دور اول سفر هیئت دولت به استان کردستان مصوب شد که زمینه ها و شرایط تبدیل شدن فرودگاه سنندج به مرز هوایی بررسی و اقدامات و شرایط لازم برای عملیاتی شدن این مهم انجام گیرد.

مدیر فرودگاه های استان کردستان بیان داشت: در راستای اجرایی شدن این مهم اقدامات مختلفی انجام شده که از آن جمله می توان به توسعه ترمینال، احداث موتورخانه، احداث تکنیکال بلاک برج مراقبت و توسعه عوامل پروازی اشاره کرد.

کلوندی افزود: توسعه ترمینال به مساحت یک هزار و 200 متر و احداث تکنیکال بلاک برج مراقبت به مساحت یک هزار و 200 متر با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد در دست انجام است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه عوامل پروازی به طول 500 متر مربع و احداث موتورخانه و خرید موتوربرق های اضطراری نیز هم اکنون به بهره برداری کامل رسیده است.

مدیر فرودگاه های استان کردستان عنوان کرد: روکش عوامل پروازی به مساحت 205 هزار متر مربع نیز در راستای تقویت مقاومت باند جهت نشست و برخواست هواپیمای بزرگتر که برای انجام پروازهای بین المللی مورد نیاز است هم اکنون با پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد در حال پیگیری و انجام است.

کلوندی یادآور شد: با توجه به اقدامات صورت گرفته و همچنین یکی از بندهای مصوبات سفر استانی هیئت دولت به کردستان امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد بین المللی شدن فرودگاه سنندج باشیم.

وی در پایان گفت: فرودگاه سنندج قابلیتها و استعداد بین المللی شدن را داراست چرا که می توان از این ظرفیت در رابطه با کشورهای همجوار به ویژه عربستان سعودی و عراق نهایت استفاده را برد.