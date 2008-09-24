نوه پسری مونتگمری راز مرگ وی را فاش کرد / خالق "آن شرلی" خودکشی کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوب اند میل، کیت مک دانلد باتلر نوه پسری مونتگمری با استناد به یادداشتهای معدود به جا مانده از این نویسنده بزرگ که با نگارش رمانهای دنباله دار "آنی گرین گیبلز" به شهرت رسیده بود حقیقتی را که سالها در خانواده آنها پنهان و مسکوت مانده بود، روشن کرد.

به گفته او مونتگمری در اواخر زمستان سال 1942 به شدت تحت تاثیر افسردگی جانکاهی بود که توان و حوصله ادامه زندگی را از او گرفته بود. مونتگمری در روز 24 آوریل این سال خودکشی کرد اما با اعمال نفوذ شوهر نامدارش علت مرگ او در بیمارستانی در تورنتو نارسایی قلبی عنوان شد.

لوسی مد- مونتگمری در این زمان به اوج شهرت رسیده و با نگارش و انتشار بیش از 500 قصه کوتاه و 20 رمان چهره ای شناخته شده ای بود. خودکشی او برای همسرش اوان مک دانلد که درآن روزگار وزیر دولت کانادا بود می توانست یک شوک سیاسی باشد و همین باعث شد که حقیقت مرگ مونتگمری تا سالها مسکوت بماند و یادداشتهای روزانه او هم هرگز روی انتشار نبینند.

با گذشت این سالها اگر چه هنوز هم این یادداشتها و به خصوص یادداشت پیش از مرگ مونتگمری منتشر نشده اما نوه او با اطمینان در نامه ای به گلوب اندمیل نوشته : یادداشتهای کوتاه پیوست این نامه همه چیز را روشن می کند. اگر چه مادربزرگ من در روزهای آخر بسیار افسرده و پریشان احوال بود اما این نوشته ها را به روشنی برای مرگ خود نوشته بود. مادر من آنها را در این سالها نگه داشت و من هم برای روشن شدن تاریخ آن را منتشر می کنم. مادربزرگ من با مصرف بیش از اندازه داروهای آرامبخش در 67 سالگی به زندگی خود خاتمه داد.



لوسی مد مونتگمری (Lucy Maud Montgomery ) داستانسرا و شاعر برجسته کانادایی در 30 نوامبر 1874 میلادی در دهکده کلیفتن واقع در جزیره پرنس ادواردِ کانادا زاده شد. در سالهای کودکی به سرودن شعر و داستان نویسی پرداخت و در 12 سالگی، برنده جایزه مسابقه داستان نویسی نشریه مونترال استار شد. در آن سالها که تعداد انگشت شماری از زنان به تحصیلات عالیه می پرداختند، لوسی نخست دوره کالج پرنس آوویلز واقع در شارلوت تاون را گذراند، سپس وارد دانشگاه دالهاوسیشهر هالیفاکس شد.

وی در همان شهر اقامت گزید تا برای روزنامه اِکو که شماره عصر روزنامه هالیفاکس کرونیکل بود، کار کند. پس از مدتی به دهکده کاوندیش رفت و به عنوان آموزگار در آنجا مشغول به کار شد. لوسی سالها با مادربزرگش در مزرعه ای مسکونی که بعدها " گرین گیبلز (Green Gables )" نام گرفت و شهرت جهانی یافت، زندگی کرد و نظاره گر زندگی کشاورزان و ماهیگیران همسایه شد. وی در سال 1911 و در 37 سالگی با یک کشیش ازدواج کرد. تجربه هایی که از کار آموزش، تعلیمات مذهبی و بررسی زندگی مردم روستا و رسوم و اعتقادهای آنان بدست آورده بود، دستمایه ای برای آفرینش مجموعه داستانهای آنی شد که به ترتیب نگارش عبارتند از: آنی در گرین گیبلز، آنی در آونلی، آنی در جزیره، آنی در سرزمین سپیدارهای بادگیر، خانه آرزوهای آنی و آنی در اینگلساید. هر یک از کتابهای این مجموعه با آنکه به دوره ای خاص از زندگی آنی می پردازد، دارای داستانی مستقل است. ماجراهای شورانگیز دوران کودکی، نوجوانی و بلوغ، دانشجویی و آموزگاری، ازدواج و بچه داری و در پایان میانسالی که با احساسی لطیف و شاعرانه نگاشته شده اند. "گرین گیبلز" مجموعه ای است شامل ساختمانی مسکونی، دو باغ میوه، یک مزرعه و چند انبار هیزم و علوفه و آغل. این مجموعه امروز به نام اقامتگاه آنی معروف است و به عنوان یک بنای یادبود حفظ شده است و همه ساله جهانگردان و دوستداران نویسنده و آثار او از آن دیدن می کنند.