به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شیعه، یکی از زائران مسلمان فرانسه که به منظور زیارت مرقد مطهر ائمه (ع) به کربلا رفته بود، از چاپ و انتشار کتاب مفاتیح الجنان به زبان انگلیسی در فرانسه خبر داد.

وی اظهار داشت: این کتاب که اخیرا چاپ شده با استقبال زیاد مسلمانان ساکن فرانسه رو به رو شده است. پیش از این کتابی ویژه اعمال ماه مبارک رمضان به زبان انگلیسی چاپ شده بود که از سه سال پیش در فرانسه میان مسلمانان توزیع می شود.

مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی یکی از کتابهای مهم شیعیان به شمار می رود که شامل دعاهای روزانه، دعا به مناسبتهای مختلف دینی است. این کتاب دعاهایی چون دعای کمیل، دعای توسل، مناجاتهای 5 گانه، زیارت ائمه (ع) را دارا است. همچنین اعمالی که شخص در زمان زیارت یکی از اماکن مقدس باید انجام دهد، اعمال ماه، دعای ماههای هجری، اعمال ویژه روزهای مهم در ماه، در این کتاب جمع آوری شده است.