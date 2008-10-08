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۱۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۸

سیدمسعود خاتمی:

شمار آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه کشور بیش از دوران جنگ است

شمار آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه کشور بیش از دوران جنگ است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جمعیت هلال احمر کشور گفت: شمار آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه کشور بیش از دوران جنگ است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید مسعود خاتمی در حاشیه راه اندازی پایگاه مشترک اورژانس 115 کشور در کردکوی گلستان به خبرنگاران افزود: با توجه به بالا بودن نرخ مرگ و میر ناشی از حوادث غیرمترقبه در کشور باید برای مقابله با حوادث توجه ویژه شود تا شمار حوادث کاهش یابد.

وی اظهار داشت: دو میلیون امدادگر عضو این سازمان هستند و باید فرهنگ امداد و نجات ترویج یابد و برای امدادرسانی به موقع آموزش سریع عملیات به امدادگران الزامی است.

به گفته وی راه اندازی امداد دریایی، تجهیز استانهای کشور به سگ های زنده یاب و تجهیزات مدرن از جمله برنامه ها برای کاهش شمار تلفات در حوادث غیرمترقبه است.

رئیس سازمان جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به حادثه خیز بودن کشور اضافه کرد: کشور به 15 بالگرد امداد و نجات نیاز دارد که تاکنون هشت دستگاه آن تامین شده است.

محمد ابراهیم نعیمی مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان نیز گفت: برای راه اندازی پایگاه مشترک کشور در کردکوی 900 میلیون ریال هزینه شده است.

شهرستان کردکوی در غرب گلستان واقع شده است.

کد مطلب 761846

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