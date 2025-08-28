به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، امیرمحمد نوری با اشاره به اینکه بیش از ۸ هزار واحد مسکونی در پایتخت در جنگ ۱۲ روزه دچار آسیب شده‌اند، افزود: در منطقه ۱۳، ۴۷۰ واحد مسکونی نیازمند بازسازی بودند که عملیات آواربرداری آن‌ها با موفقیت و با رعایت اصول ایمنی و حفظ مصالح قابل استفاده به پایان رسید.

وی با بیان اینکه این اقدام گامی مهم در مسیر بازگرداندن شرایط عادی به محله‌های آسیب‌دیده است، تصریح کرد: با پایان آواربرداری، مراحل ساخت و نوسازی واحدها آغاز خواهد شد تا ساکنان هرچه سریع‌تر در خانه‌های ایمن و مقاوم مستقر شوند.

شهردار منطقه ۱۳، به مریم جعفری خبرنگار رسانه ملی، تأکید کرد که همکاری نزدیک با پیمانکاران و نظارت مستمر بر روند بازسازی، یکی از اولویت‌های اصلی شهرداری است تا پروژه‌ها با کیفیت مطلوب و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

نوری، در پایان اظهار داشت: شهرداری منطقه ۱۳ همواره در کنار شهروندان بوده و در راستای بازگرداندن آرامش و ایمنی به محله‌ها، تمامی تلاش خود را به کار می‌بندد