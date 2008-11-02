خواص گوگردی چشمه های دهلران موهبتی برای بیماران پوستی

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، شهرستان دهلران در دامنه جنوب و جنوب باختری دینار کوه قرار دارد از قدیم الایام به "ده لران" مشهور بوده است.

بقایای آثار تاریخی و باستانی و مجموعه اشیاء تاریخی کشف شده در این شهرستان نشانگر این حقیقت است که قدمت این منطقه به دوره قبل از تاریخ و بعد از آن به ویژه دوران ساسانی مرتبط است.بقایای شهرهای باستانی و وجود ده ها ناحیه و تپه باستانی هر یک بیانگر بخشی از سرگذشت دیرینه این سرزمین است.

دهلران به لحاظ موقعیت جغرافیایی از مناطق مهم استان ایلام است و همین موقعیت نیز باعث آسیب آن در درازای تاریخ شده است که مهمترین آن در جریان جنگ تحمیلی است به نحوی که در جریان جنگ تحمیلی خسارات بسیار زیاد و آسیبهای فراوانی به شهرستان دهلران وارد شد و این شهر به طور کامل بعد از جنگ تحمیلی بازسازی شد.

در حال حاضر این شهرستان به دلیل ظرفیتها و پتانسیلهای مهم در زمینه های مختلف به خصوص بخش کشاورزی و گردشگری به لحاظ داشتن آثار تاریخی و "چشمه آبگرم" از اهمیت خاص برخوردار است.

آب و هوای شهرستان دهلران بسیار گرم است و در تابستان دمای این شهرستان به بیش از 50 درجه سانتیگراد می رسد و چشمه های آبگرم و معدنی در نقاطی از زمین پدید می آیند که در آنها شرایط مورفولوژی، تکتونیکی، ماگمایی و جوی وجود داشته باشد.

در ایران چشمه های معدنی و گرم بسیار است و این سبب فعالیت گسترده آتشفشانی در سراسر این مرز و بوم و تکرار چرخه های آن از زمانهای بسیار دور تا عهد حاضر است.

آبهای معدنی و گرم کشور به 11 نوع تقسیم می شوند و استفاده از این نوع آبها همواره مورد توجه بشر در گذشته و حال بوده است و اغلب گازهای موجود در چنین آبهایی اثر درمانی دارند و استفاده صنعتی از آنها در برخی کشورها نیز رایج است.

در پنج کیلومتری شهرستان دهلران نیز چشمه های آبگرم با خواص گوگردی با دمای 50 درجه سانتیگراد وجود دارد که از اهمیت درمانی برخودار است.

آب این چشمه ها در طول روز با توجه به انعکاس نور خورشید به صورت هفت رنگ خود را نشان می دهد و از خواص درمانی این آب برای امراض پوستی، رماتیسم، دردهای عضلانی و مفاصل، حساسیت، دمل، زخمها و ... استفاده می شود.

کسانی که دارای بیماریهای قلبی هستند به دلیل گوگرد زیاد از چشمه های اصلی آبگرم نباید استفاده کنند بلکه باید از تاسیساتی که در آنجا برای همین منظور راه اندازی شده است، استفاده کنند.

بیشتر اوقات به ویژه در هوای معتدل بوی گوگرد این چشمه ها تمام شهرستان دهلران را در بر می گیرد که این بو اغلب شبیه تخم مرغ آب پز شده، است.

از خواص آب گوگرد دار، تاثیر بر لطافت پوست است به نحوی که امروزه شاهد تولید و توزیع صابونهایی به نام گوگرد یا صابونهای گوگرددار جهت رفع امراض پوستی از جمله جوش صورت هستیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام در این ارتباط گفت: چشمه های آبگرم شهرستان دهلران سالانه به دلیل خواص این آب شاهد تردد میلیونها نفر است و یکی از مزیتهای مهم گردشگری در استان ایلام به شمار می رود.

فریدون محمدی اظهار داشت: در سفر هیئت دولت به استان ایلام مصوبه ای تصویب شده است که بر اساس آن دومین مجتمع بزرگ آب گرم کشور در شهرستان دهلران احداث می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سالهای آینده و با راه اندازی این مجتمع شاهد استقبال بیشتری از مردم کشور از این چشمه های آبگرم خواهیم بود.

محمدی عنوان کرد: شهرستان دهلران با داشتن آثار تاریخی مانند قلعه تاریخی شاخ، غار خفاش و ... یکی از مراکز تاریخی استان ایلام به شمار می رود.