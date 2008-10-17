اولویت میراث فرهنگی کردستان محافظت از بناهای تاریخی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار در جریان بازدید از بنای تاریخی مشیر دیوان سنندج اظهار داشت: بازسازی و حفاظت از بناهای تاریخی در استان باید در اولویت کاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان قرار گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه اکثر بناهای تاریخی استان کردستان به دلیل عدم توجه مناسب در معرض آسیب و نابودی قرار دارند که میراث فرهنگی استان لازم است در این زمینه با به کار گرفتن تمامی امکانات خود ضمن حفظ آنها در زمینه مرمت و بازسازی بناهای تاریخی اقدام نماید.

استاندار کردستان بیان داشت: استان کردستان به ویژه شهر سنندج آثار تاریخی و بناهای ارزشمند بسیار زیادی دارد که در صورت برنامه ریزی صحیح و اصولی می شود علاوه بر حفظ آنها به مکانی برای بازدید گردشگران و علاقمندان به بناهای تاریخی تبدیل شوند.

نجار خاطرنشان کرد: هر اندازه اعتبار در بخش احیاء و مرمت بافت های فرسوده در استان هزینه شود باز هم کم است و ما آمادگی لازم را برای تامین اعتبارات این بخش به صورت ملی و استانی داریم.

وی در ادامه با اشاره به تغییر کاربری بناهای تاریخی با حفظ همان بافت قدیمی افزود: می شود با به کار بردن شیوه های مختلف و با تغییر کاربری بناهای تاریخی از آنها به عنوان اماکن پذیرایی و اقامتی نیز استفاده نمود و در کنار حفظ بنا به عنوان محلی برای کسب درآمد نیز به کار گرفته شوند.

استاندار کردستان در پایان گفت: یکی از برنامه های ما در طول سه سال گذشته تبدیل خیابان امام خمینی (ره) به عنوان یک مسیر تاریخی بوده که متاسفانه بعضی از دستگاه های دولتی در این زمینه همکاری لازم را برای اجرایی نمودن این امر نداشته اند.

در این دیدار جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان نیز حضور داشته و از بخش های مختلف بنای مشیر دیوان سنندج بازدید نمودند.

قدمت بنای مشیر دیوان سنندج به بیش از 150 سال گذشته و عصر قاجار بر می گردد که متاسفانه روند مرمت و بازسازی آن به کندی هر چه تمامتر دنبال می شود.