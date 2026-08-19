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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

لزوم احیای آثار تاریخی و فرهنگی به منظور رونق اقتصادی در قم

لزوم احیای آثار تاریخی و فرهنگی به منظور رونق اقتصادی در قم

قم- دادستان قم بر لزوم احیای هرچه سریع‌تر آثار تاریخی و فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری این بافت‌ها برای رونق اقتصادی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر سلطانی در بازدید از بافت تاریخی شهر قم اظهار کرد: باید چالش‌های فراروی این بناهای ارزشمند مورد بررسی قرار گرفته و در جهت رفع آن تلاش کرد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت صیانت از میراث نیاکان، بر نظارت مستمر بر املاک تملک شده و تسریع در فرآیند مرمت این آثار تأکید نمود و افزود: احیای این بناها نه تنها گامی مؤثر در حفظ هویت فرهنگی شهر است، بلکه زیرساخت‌های گردشگری را تقویت کرده و به رونق اقتصادی منطقه منجر خواهد شد.

دادستان قم در جریان این بازدید میدانی، از بناهای شاخصی نظیر تیمچه بزرگ بازار قم و کاروانسرای ملا حسین در محدوده میدان کهنه آذر بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و دغدغه‌های کسبه و همچنین چالش‌های فراروی این بناهای تاریخی قرار گرفت.

کد مطلب 6921402

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