پرونده انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي بسته شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، ستادانتخابات كشور اعلام كرد :



در حوزه انتخابيه قروه از مجموع 79238 آراي ماخوذه آقاي حبيب الله قادرمرزي با كسب 39229 راي حائز اكثريت نسبي آرا شد.



در حوزه انتخابيه اروميه از مجموع 98490 راي ماخوذه آقاي عابد فتاحي باكسب 43665 راي و آقاي محمدعباسپور با كسب 41648 راي حائز اكثريت نسبي آرا گرديد.



در حوزه انتخابيه ايلام ، ايوان ، شيروان ، چرداول و مهران از مجموع 141212 راي ماخوذه آقاي مرتضي كرمي باكسب 58004 راي و آقاي فريدون همتي با كسب 53130 راي حائز اكثريت نسبي آرا گرديدند.



در انتخابات ديروز 114 داوطلب‌ نمايندگي‌ هفتمين‌ دوره‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با يكديگر به رقابت‌ پرداختند و با پايان شمارش آراء در39 حوزه سرنوشت 57 كرسي باقي مانده مجلس از مرحله اول مشخص شد .