14 تن از جدايي طلبان آچه كشته شدند

خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه اينترنتي الدستوراردن اعلام كرد نيروهاي مسلح اندونزي در درگيري خود با نيروهاي جدايي طلب آچه 14 نفر از آنان را كشتند.

اين روزنامه افزود از هنگام شروع حملات نظامي ارتش با ايالت جدايي طلب آچه ،تعداد كشته شدگان درگيريهاي اخير بسيار چشمگير بوده است.

بعد از آنكه آتش بس 5 ماهه براي برقراري صلح و دستيابي به راه حل ميانه به شكست كشيده شد، دولت اندونزي حملات نظامي گسترده اي را براي سركوب جدايي طلبان آچه از 19 "مي" گذشته آغاز كرده است كه همچنان ادامه دارد .

در حال حاضر حدود 5 هزار تن از نيروهاي جنبش جدايي طلب آچه با بيش از 30 هزار نيروي دولتي در حال جنگ هستند و در اين درگيري ها كه از 27 سال پيش ميان جدايي طلبان آچه و دولت هاي مختلف اندونزي آغاز شده است تاكنون بيش از 12 هزار تن كشته شده اند.

لازم به ذكر است كه ژاپن هم به منظور پيداكردن راه حلي براي از بين بردن اختلافات، ميزبان مذاكرات صلح بين دولت مركزي اندونزي و جدايي طلبان آچه بود ولي با شكست رو برو شد وبعد از اين مذاكرات ناموفق، دولت مركزي اندونزي حملات نظامي خود را به استان آچه آغاز كرد .

درپي كشف اخير گورهاي دسته جمعي در استان آچه نيز گروه بين المللي حقوق بشر، نظاميان و شورشيان اندونزي را مسبب اصلي اين فجايع دانسته و آنها را متهم به اين امر كرد كه گروه ها در درگيري با يكديگر، افراد غيرنظامي رامورد هدف قرار داده اند.

قابل ذكر است استان آچه درشمال جزاير سوماترا قرار دارد و سرشار از منابع نفت و گاز است.



