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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۴۰

همزمان با روز دانش آموز؛

خانه شهید حسین فهمیده موزه شد

خانه شهید حسین فهمیده موزه شد

همزمان با روز دانش آموز و شهادت حسین فهمیده خانه این شهید با کمک سازمان آموزش وپرورش شهرستانهای تهران به موزه تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالگرد شهادت حسین فهمیده با حضورسردارفضلی فرمانده سپاه سیدالشهدا، فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج واشتهارد در مجلس شورای اسلامی و خانواده شهید فهمیده این موزه افتتاح شد.

 موزه شهید فهمیده از بخشهای مختلف عکس، خاطرات شهدا، فضای نمادین جبهه شامل خاکریز و سنگر و... تشکیل شده است که در بخشی از این موزه فیلمهایی از زمان جبهه و رشادتهای شهدا به خصوص شهدای دانش آموز پخش می شود.

این موزه به صورت ثابت و با هدف ایجاد یک مکان فرهنگی در خانه پدری شهید فهمیده راه اندازی شد.


 

کد مطلب 775768

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