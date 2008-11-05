"عروس برفی" الوند در جشنواره فیلم پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم محصول مرکز سیمافیلم و سومین تجربه کارگردانی الوند در تلویزیون است. فیلمنامه را نسرین صلاحی نوشته و الوند آن را بازنویسی کرده است. داستان "عروس برفی" به تهیه‌کنندگی علیرضا سبط احمدی درباره یک افسر پلیس است که در شب عروسی همسرش را گروگان می‌گیرند.

سام درخشانی، بابک حمیدیان، سعید پیردوست، فرشید زارعی‌فر و کیانوش گرامی بازیگران فیلم هستند و سایر عوامل عبارتند از تصویربردار: مصطفی احمدیان، طراح صحنه و لباس: نیلوفر سجادی، طراح گریم: محمد قومی، مدیر تولید: ناصر مقدس، آهنگساز: ناصر چشم‌آذر، تدوینگر: اوژن سیداشرفی، صداگذار: جهانگیر میرشکاری و عکاس: رضا عباسی.

الوند پیش از این فیلم‌های تلویزیونی "ستاره‌های سوخته" و "مرد" را کارگردانی کرده و به زودی مجموعه تلویزیونی "خسته‌دلان" را می‌سازد. سومین دوره جشنواره فیلم پلیس از 19 تا 22 آذرماه برگزار می‌شود.