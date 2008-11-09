به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد ساتیاجیت رای مستند یکساعته "سیکیم" را سال 1971 کارگردانی کرد که درباره منطقه‌ای به همین نام در هیمالیا است که هند سال‌ها در آن نفوذ داشت و بالاخره در 1975 در میان انتقادهای شدید کنترل کامل آن را به دست گرفت.

تا پیش از آنکه هند حاکمیت خود را بر این منطقه کوچک اعمال کند، خاندان سلطنتی چوگیال که دست نشانده بریتانیا بودند بر آن حاکم بودند. چین تا سال 2005 با ادعای مالکیت سیکیم توسط دولت هند مخالف بود. سیکیم اکنون دومین ایالت کوچک هند است و به لحاظ استراتژیکی برای دهلی نو اهمیت بسیار دارد.

دولت هند در اوایل دهه 1970 با این توجیه که رای در فیلم خود از خاندان سلطنتی سیکیم چهره‌ای باشکوه ترسیم کرده، آن را توقیف کرد. رای "سیکیم" را در شرایطی ساخت که هنوز مشخص نشده هند یا چین کدامیک کنترل کامل سیکیم را به عهده می‌گیرند.

پیشتر تصور می‌شد تمام نسخه‌های مستند "سیکیم" از بین رفته، اما سال 2003 یک نسخه آن در انستیتو فیلم بریتانیا پیدا شد و آکادمی اسکار بعدها آن را دیجیتالی ترمیم کرد. "سیکیم" هفته بعد اولین بار در هند در جشنواره کلکته به نمایش درمی‌آید. دولت هند بعد از چهار دهه اجازه نمایش این فیلم را داده و نسخه 35 میلیمتری آن تا پایان سال 2008 آماده می‌شود.

آکادمی تاکنون نسخه‌های آسیب‌دیده 15 فیلم سینمایی و دو فیلم مستند رای شامل "سیکیم" را ترمیم کرده است. کارگردان سرشناس هندی سال 1992 یک جایزه اسکار افتخاری دریافت کرد و این جایزه را در حالی گرفت که در بیمارستانی در کلکته بستری بود. او همان سال در 71 سالگی درگذشت.

آکادمی پس از "سیکیم" فیلم "شطرنجبازان" رای با بازی سانجیو کمار و سعید جعفری را تولید سال 1977 را ترمیم می‌کند. رای سال 1921 در کلکته در خانواده ای هنرمند به دنیا آمد و در دوران جوانی پس از یک ملاقات با ژان رنوار، فیلمساز نامدار فرانسوی و دیدن فیلم "دزد دوچرخه"، یکی از آثار شاخص سینمای نئورئالیسم ایتالیا، به فیلمسازی علاقمند شد.

او در طول دوران فیلمسازی خود در مجموع 37 فیلم ساخت که تعدادی از آنها از جمله سه‌گانه "آپو" شامل "پاتر پانچالی"، "آپاراجیتو" و "دنیای آپو" از فیلم‌های کلاسیک تاریخ سینما هستند. این سه‌گانه درباره دوران کودکی، آموزش و بلوغ یک جوان بنگالی در سال‌های اول قرن بیستم است. رای کتاب‌های بسیار نیز نوشته که به زبان‌های دیگر نیز ترجمه شده است.