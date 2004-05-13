مردم حق دارند با وقايع پشت پرده تهيه اخبار در مطبوعات آشنا شوند

حجت الاسلام هادي قابل رئيس جبهه مشاركت قم با حضور درغرفه خبرگزاري "مهر" با بيان اين مطلب گفت : من معتقدم كار اساسي اين نمايشگاه ، بايد رشد دادن و ارتقاء اطلاع رساني در سطوح مختلف جامعه باشد.

وي افزود : مردم انگيزه اي براي طرح سؤال و آشنايي هر چه بيشتر با شيوه عملكرد وتهيه اخبار از سوي رسانه ها ندارند و مسئولان غرفه ها نيز براي جلب نظر مخاطب و ارائه مطالب مفيد به آنان تلاشي نمي كنند.

وي با تأكيد بر سخت و دشوار بودن كار تهيه خبر گفت : براي آنكه از برگزاري سالانه نمايشگاه مطبوعات نتايج مفيد و سازنده اي به دست آيد ، بايد در نوع ارائه مطالب و اطلاعات به مردم از طريق نمايشگاه ، تجديد نظرهاي كلي صورت گيرد ، اقشار مختلف مردم اين حق را دارند كه با وقايع پشت پرده تهيه اخبار ، هزينه ها و انرژي هايي كه صرف مي شود، آشنا شوند .

