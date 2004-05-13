سردر دانشگاه علم و صنعت كلنگ خورد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در مراسم كلنگ زني سر در دانشگاه علم و صنعت دكتر شهرتاش رئيس دانشگاه علم و صنعتي ايران گفت: طرح اين سردر توسط يكي از اعضاي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت پيشنهاد شد و در هيئت داوران در بين بيش از 60 طرح پذيرفته شد. در طول اين مدت كار طراحي اين سردر به طور كامل انجام شده است.

دكتر شهرتاش افزود: تنها بحث تامين اعتبارات مالي مورد نياز براي ساخت سردر دانشگاه بود كه شهرداري تهران و شوراي اسلامي شهر تهران حمايت خود را براي ساخت سردر دانشگاه علم و صنعت اعلام كردند.

رئيس دانشگاه علم و صنعت ايران افزود: سردر دانشگاه علم و صنعت دومين سردر دانشگاههاي ايران است. اولين سردر دانشگاهها سردر دانشگاه تهران است كه سمبل اين دانشگاه نيز شده است. از طرفي سردر دانشگاه علم و صنعت اولين سردري است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ساخته مي شود.

دكتر شهرتاش در پايان گفت: سردر دانشگاه علم و صنعت كه مي تواند به عنوان سمبل اين دانشگاه مطرح شود، براي جمهوري اسلامي ايران به لحاظ توجهي كه به علم و آموزش عالي است مايه افتخار است و براي دانشگاه علم و صنعت نيز باعث مباهات است.

سردر دانشگاه علم و صنعت امروز پس از جشنواره خاتم توسط فارغ التحصيلان ديروز و امروز دانشگاه علم و صنعت زده شد.