خدمتگزاران برگزيده انقلاب و مردم تقدير شدند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر كميته خدمتگزاران انقلاب و مردم هيئت داوران چهارمين جشنواره خاتم با بررسي مدارك ارسالي كليه شركت كنندگان افراد زير را به عنوان خدمتگزاران انقلاب و مردم از ميان فارغ التحصيل دانشگاه علم و صنعت معرفي كرد.

1- مهندس محمدرضا باهنر، فارغ التحصيل سال 1378 كارشناسي ارشد معماري، وي هم اكنون عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است. از افتخارات وي دريافت تقدير نامه از رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني (ره) و رياست محترم جمهور وقت خضرت آيت الله خامنه اي است.

2- مهندس محمود اسلاميان دانش آموخته سال 1360 دانشگاه علم و صنعت و كارشناسي ارشد مهندسي صنايع، وي مدير عامل مجتمع فولاد مباركه اصفهان است. از افتخارات وي دريافت لوح تقدير در زمينه صادرات از رئيس محترم جمهور در سال 1378 است.

3-مهندس عليرضا اسلامي، دانش آموخته سال 1352 دانشگاه علم و صنعت و كارشناسي ارشد مهندسي الكترونيك، وي هم اكنون مدير عامل برق منطقه اي مازندران و گلستان است. از افتخارات وي دريافت تقدير نامه از استاندار و رئيس شوراي كشاورزي استان فارس در سال 1372 و دريافت تقدير نامه به مناسبت مدير نمونه استاني در سال 1380 از معاون امور برق و مدير عامل سازمان توانير است.

جشنواره خاتم امروز در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار شد و از خدمتگزاران توسعه، مردم و انقلاب و كارآفرينان دانشگاه علم و صنعت ايران تقدير شد.