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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۳۴

معاون وزیر به مهر خبر داد:

برگزاری دوره های آموزشی برای تشکلهای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی

برگزاری دوره های آموزشی برای تشکلهای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی

معاون دانشجویی و امور فرهنگی وزارت بهداشت از برگزاری جلسات و برگزاری دوره های آموزشی برای تشکلهای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد.

دکتر عصمت باروتی در در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص راهکارهای افزایش فعالیتهای تشکلهای دانشجویی در دانشگاههای علوم پزشکی گفت: در حال حاضر تشکلهای دانشجویی خوبی در دانشگاههای علوم پزشکی از جمله انجمن اسلامی مستقل، جامعه اسلامی، بسیج دانشجویی و شوراهای صنفی فعال هستند.

باروتی اضافه کرد: به زودی با این تشکلها جلساتی خواهیم داشت و با نظرات خود آنها دوره های آموزشی برای اعضای تشکلها برگزار خواهیم کرد.

معاون دانشجویی و امور فرهنگی وزارت بهداشت تاکید کرد: تشکلهای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی فعال هستند و راهکارهایی برای تقویت آنها وجود دارد که با نظر خود آنها انجام می گیرد.

کد مطلب 783126

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