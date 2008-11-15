سند ملی طبیعت گردی کشور تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آرش کوشا ظهر شنبه در همایش علمی طبیعت گردی و سرمایه گذاری در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: در این سند وضعیت، برنامه ریزی و استراتژیهای مختلف برای توسعه این بخش بررسی شده است.

وی اظهار داشت: میراث طبیعی، فرهنگی و معنوی در این سند ملی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای برنامه سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور باید میزبان 20 میلیون گردشگر در کشور باشیم که 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این بخش انجام می شود.

به گفته کوشا، از این میزان سرمایه گذاری 25 میلیارد دلار از سوی بخش خصوصی و و پنج میلیارد دلار نیز از سوی بخش دولتی صورت خواهد گرفت.

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی کشور بیان داشت: تاکنون حرکتهای گسترده ای در بخش گردشگری و طبیعت گردی کشور صورت گرفته و متولیان این بخش توانستند حجم وسیعی از ظرافتها را در مسیر سرمایه گذاری ارائه دهند.

وی، گردشگری را از مقوله های مهم توسعه در جهان برشمرد و یادآورشد: امروز داشته های میراث تاریخی، باستانی، فرهنگی و معنوی در توسعه کشورهای مختلف نقش اساسی دارد و باید به این بخش توجه ویژه شود.

وی اضافه کرد: خوشبختانه برنامه ها و رویکرد جدیدی در بخش گردشگری کشور برای توسعه این صنعت ایجاد شده است.

شماری از کارشناسان و مسئولان بخش گردشگری کشور و استان گلستان در همایش علمی طبیعت گردی شرکت دارند.

