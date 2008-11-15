بهزیستی کردستان از تولید فیلمهای اجتماعی حمایت می کند

محمد تقی پیر حیاتی در حاشیه اکران فیلم های جشنواره فیلم کوتاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: سازمان بهزیستی کردستان در راستای توجه دادن مردم به آسیب های اجتماعی از فیلم سازانی که در این حوزه اقدام به تولید اثر نمایند حمایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: هم اکنون عدم اشاره به مشکلات و آسیب های اجتماعی و عدم اطلاع رسانی در فیلم های بلند و کوتاه در کشور احساس می شود که سازمان بهزیستی کشور در سال گذشته اقدامات موثری را در زمینه انجام داده است.
پیرحیاتی تصریح کرد: حمایت بهزیستی از فیلمهای کوتاه و بلند و ساخت و همکاری با مجوعه های تلویزیونی بسیار مثمر ثمر بوده و می توان در این زمینه به فیل آواز گنجشک ها ساخته مجید مجیدی اشاره کرد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه این سازمان از کارگردانهای که به بهزیستی مراجعه کرده اند ولی برای ساخت فیلم مورد حمایت قرار نگرفته اند، بیان داشت: افرادی برای حمایت به بهزیستی استان مراجعه کرده اند که فیلم آنها هیچ ربطی به آسیبهای اجتماعی نداشته است و اولویت بهزیستی حمایت از فیلمهای اجتماعی بومی است.
رئیس سازمان بهزیستی کردستان بیان داشت: فیلم کوتاه می تواند در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی موثر باشد و از این رو سیاست سازمان توجه به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه است.
وی خاطر نشان کرد: کارگردان فیلم کوتاه باید با مسائل و پدیده های اجتماعی از نزدیک آشنا شود و سپس به تولید و خلق آثار در این زمینه بپردازد.
پیرحیاتی عنوان کرد: آثاری که در زمینه آسیبهای اجتماعی تولید می شود باید قدرت تاثیر گذاری زیادی بر مخاطب بگذارند و از این رو می توان امیدوار بود که آسیبهای اجتماعی در جامعه کمرنگ می شود.
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