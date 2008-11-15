ساخت فیلم کوتاه "دزد پلیس" در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ سید وجیه الله موسوی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت: این فیلم به منظور بهره مندی از رسانه سینما و تلویزیون و باهدف نمایش اقتدار نیروی انتظامی، معرفی پلیس بومی، جلب مشارکت مردمی برای تداوم امنیت پایدار، کمک به فرهنگ سازی جهت تعامل هرچه بیشتر پلیس و مردم، اعتماد سازی بین آنها و حضور فعال در سومین جشنواره فیلم پلیس ساخته می شود.

وی، ادامه داد: این فیلم با همکاری اداره مستندات و اطلاع رسانی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان و مشارکت هنرمندان مطرح این استان تهیه می شود.

سرهنگ موسوی، اظهارداشت: فیلم " دزد پلیس " ماجرای دو کودک به نام وحید و امیر است که وحید در بازی کودکانه به رغم میل باطنی خود همیشه نقش دزد را بازی می کند و امیر نقش پلیس را ایفا می کند که اتفاقا در دوران نوجوانی نیز امیر به آرزوی خود رسیده و افسر پلیس می شود و وحید نیز بنا به دلایلی، بزهکار ازآب درمی آید.

وی افزود: این فیلم به کارگردانی " جواد مهدیخانی " و تهیه کنندگی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان کلید خورده است.