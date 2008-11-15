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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۵۹

ساخت فیلم کوتاه "دزد پلیس" در زنجان آغاز شد

ساخت فیلم کوتاه "دزد پلیس" در زنجان آغاز شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان زنجان از آغاز ساخت فیلم کوتاه "دزد پلیس" در زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ سید وجیه الله موسوی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت: این فیلم به منظور بهره مندی از رسانه  سینما و تلویزیون و باهدف نمایش اقتدار نیروی انتظامی، معرفی پلیس بومی، جلب مشارکت مردمی برای تداوم امنیت پایدار، کمک به فرهنگ سازی جهت تعامل هرچه بیشتر پلیس و مردم، اعتماد سازی بین آنها و حضور فعال در سومین جشنواره  فیلم پلیس ساخته می شود.

وی، ادامه داد: این فیلم با همکاری اداره مستندات و اطلاع رسانی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان و مشارکت هنرمندان مطرح این استان تهیه می شود.

سرهنگ موسوی، اظهارداشت: فیلم " دزد پلیس " ماجرای دو کودک به نام وحید و امیر است که وحید در بازی کودکانه به رغم میل باطنی خود همیشه نقش دزد را بازی می کند و امیر نقش پلیس را ایفا می کند که اتفاقا در دوران نوجوانی نیز امیر به آرزوی خود رسیده و افسر پلیس می شود و وحید نیز بنا به دلایلی، بزهکار ازآب درمی آید.

وی افزود: این فیلم به کارگردانی " جواد مهدیخانی " و تهیه کنندگی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان کلید خورده است.

کد مطلب 783463

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