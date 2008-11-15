نمایش دو مستند از فدائیان در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دو آهنگساز و مدرس موسیقی معاصر بین‌المللی؛ کیاوش صاحب‌نسق و شاهرخ خواجه‌نوری با نمایش این دو مستند در خانه هنرمندان همراه است.

در این نشست دو آهنگساز درباره تعامل خود با فدائیان و نحوه برخورد این مستندساز با آثار موسیقی خود صحبت می‌کنند. آنها همچنین تجربه‌های خود را در زمینه کاربرد و خلق موسیقی به ویژه در سینمای مستند بیان می‌کنند.

فرشاد فدائیان مستندساز و عکاس بیش از 39 فیلم کوتاه و مستند در کارنامه دارد از جمله "سنگ، مادر خاموش"، "سد یعنی آب"، "آبسال"، "او و پرنده‌ها"، "گولش منزل"، "مسافران کوچک سفری بی‌انتها"، "ورودی‌ها" و ...

علاقمندان به حضور در این نشست می‌توانند به نشانی خیابان موسوی (فرصت شمالی)، خیابان ایرانشهر شمالی، باغ هنر مراجعه کرده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77525444 تماس بگیرند.