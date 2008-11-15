حاجیان لباس گرم همراه داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی روز های اخیر شهر پیامبر(ص) در هنگام شب و صبح های زود هوای سردی دارد و می طلبد که زایران با لباس مناسب تردد کنند.

بر اساس این گزارش خوشبختانه زایران ایرانی در مدینه منوره از وضعیت مناسبی برخوردار هستند و بخش های خدماتی مهیای ارائه هر گونه خدمت به آنان هستند.

ستادهای فرعی مناطق مدینه با حضور نیروهای اجرایی تشکیل شده و به صورت مستقیم به زایران خدمات رسانی می کنند.

تا پایان وقت روز جمعه 17 هزار و 988 زایر ایرانی مدینه قبل از فرودگاههای داخلی عازم مدینه منوره شده اند که این رقم تا پایان روز شنبه به 21 هزار و 866 نفر خواهد رسید .

در حج سال جاری 104 هزار زایر ایرانی درقالب 570 کاروان رهسپار سرزمین وحی می شوند . پروازهای رفت زایران که از 22/8/ 87 آغاز شده در 12 آذر ماه خاتمه می یابد و بازگشت زایران به مهین اسلامی هم از 23 آذر آغاز و یازدهم دی ماه پایان می یابد.