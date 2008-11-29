آلوده کنندگان هوا در ابتلای کودکان به سرطان گناهکارند

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از مدیران شهرداری تهران در حوزه محیط زیست از جمله مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست، مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران و مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا با حضور در مجتمع بیمارستانی رفاهی محک از کودکان تحت پوشش موسسه حمایت از کودکان سرطانی (محک) عیادت و بر اراده مدیریت شهری در حمایت از تشکلهای مردم نهاد تاکید کردند.

در ابتدای این مراسم آراسب احمدیان، مدیرعامل موسسه محک به تشریح فعالیتهای این موسسه پرداخت و گفت: فعالیتهای این موسسه در قالب سه بخش خیریه، درمان و تحقیقات انجام می شود و کسب مقام مشورتی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) و دریافت گواهینامه های مختلف از مهمترین اعتبارات بین المللی این موسسه است.

وی افزود: طرحهای پژوهشی متعدد در زمینه ثبت سرطان در تهران، پراکندگی جغرافیایی سرطان اطفال و برگزاری کنگره های متعدد داخلی و بین المللی از پشتوانه های علمی موسسه محسوب می شود.

احمدیان ادامه داد: این موسسه تا کنون بیش از یازده هزار کودک را مورد حمایت قرار داده و تنها در سال 86 بیش از پانزده هزار کودک به این موسسه مراجعه و به دو شکل بستری و سرپایی مورد حمایت و درمان قرار گرفته اند.

وی خطاب به پدران و مادران مبتلا به سرطان گفت: در سایه حمایت این موسسه بدون هیچ نگرانی تنها به درمان کودک خود فکر کنند و کودکان نیز می توانند شادمانه تر فرآیند درمان را طی کرده و آرزوهایشان از بودن و نبودن به چگونه زیستن در آینده تغییر کند.

مدیرعامل این موسسه کمکهای با مبلغ کم و حجم زیادرا بسیار مهم خواند و از شهروندان خواست در صورت تمایل به کسب اطلاع بیشتر برای کمک به کودکان سرطانی به آدرس اینترنتی WWW.mahak.charity.org مراجعه کنند.

احمدیان با تشکر از مدیریت شهری از آغاز تا کنون به مساعدت شهرداری تهران در ساخت بیمارستان، مرکز ویژه اقامت اولیا کودکان سرطانی در خیابان ستارخان اشاره کرد و خواستار استمرار این مساعدتها از سوی مدیریت شهری، نهادها، سازمانها و آحاد مردم شد.

در ادامه این مراسم محمدهادی حیدرزاده، مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست طی سخنانی اظهار داشت: دلیل این بازدید نقش و اهمیتی است که کیفیت محیط زیست در ایجاد انواع بیماریها بویژه سرطان دارد.

وی با اشاره به اینکه در تمام دنیا ملاک اداره شهر شهروندان هستند گفت: در دوران فعلی که شهرداری تهران در حال تبدیل شدن به یک نهاد اجتماعی است مشارکت شهروندان به طور جدی مورد توجه مدیریت شهری است و این مشارکت زمانی به نحوه مطلوب صورت می پذیرد که شهروندان شاخصهای سلامت را داشته باشند. بنابراین همه ما باید در انجام وظایف مان به این مهم توجه ویژه داشته باشیم.

حیدرزاده افزود: همانطور که از بعد نظامی دفع متجاوز از سرزمین مادریمان را تکلیف می دانیم باید دفع بیماریها و داشتن محیط زیستی سالم و به دور از آلودگی که در سایه آن تربیت کودکانی سالم برای فردایی بهتر محقق می شود را نیز وظیفه خود بدانیم و تمامی بخشها و شهروندان در حفظ کیفیت محیط زیست و پیشگیری از ابتلای کودکانمان به بیماری سرطان احساس وظیفه کنند.

در بخش دیگری از این مراسم وحید نوروزی، مدیرعامل ستاد مرکزی معاوینه فنی خودروهای تهران با بیان اینکه کودکان در مناطق آلوده 12 برابر بیش از سایر کودکان به سطان مبتلا می شوند اظهار داشت: اگر به دقت نگاه کنیم خواهیم یافت تمامی افرادی که به نوعی در آلودگی شهر دخالت دارند در ابتلای بخشی از کودکان این مرز و بوم به سرطان نقش داشته و باید احساس گناه کنند از آن جمله افرادی که با خودروهای دارای نقص فنی و بدون معاینه فنی در سطح شهر در حال تردد هستند.

وی با اشاره به اینکه امسال شعار روز هوای پاک در سراسر کشور معاینه فنی، خودروی سالم و هوای پاک است اظهار امیدواری کرد در تمام شهرها نیز به این شعار توجه شود تا با داشتن خودروهایی سالم بیش از پیش در کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از ابتلای کودکان عزیزمان به سرطان ایفای نقش کنیم.

همچنین در این نشست یوسف رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا با اشاره به نقش انواع آلاینده ها در ایجاد سرطان بالاخص در میان کودکان آمادگی شرکت کنترل کیفیت هوا را برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی و علمی مشترک با موسسه محک اعلام کرد.

در پایان این مراسم حاضرین ضمن بازدید از بخشهای مختلف مجتمع بیمارستانی رفاهی محک و دلجویی از کودکان مبتلا به سرطان به منظور ارج نهادن به زحمات تمامی دست اندرکاران موسسه محک بویژه خانم سعیده قدس لوح تقدیری را به رسم یاد بود و در غیاب ایشان به نامبرده اهدا کردند.