بیش از 8 هزار مأمور پلیس در طرح زمستانی مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا اسماعیلی صبح امروز در مراسم افتتاحیه طرح زمستانی سال 87 در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در آستانه فصل سرما و بارش نزولات جوی به منظور کنترل عبور و مرور و اعمال مدیریت بر ترافیک جاده های کشور تیمهای گشتی پلیس راه به صورت شبانه روزی در 75 گردنه های برفگیر استقرار می یابند.

وی تصریح کرد: جهت رفع گرههای ترافیکی، امداد و نجات و مساعدت به مسافرین در مواقع نیاز با سازمانهای مرتبط مانند هلال احمر، اورژانس، راهداری و حمل و نقل جاده ای هماهنگی لازم صورت می گیرد.

سرهنگ اسماعیلی تعداد نیروهای پلیس راه به کارگیری شده در طرح زمستانی امسال را 8 هزار و 109 نفر اعلام کرد و افزود: طرح زمستانی با استقرار 3 هزار و 745 تیم گشتی در 75 نقطه برفگیر کشور در 13 مرحله 7 روزه در 25 استان به اجرا در می آید.

وی ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با استقرار عوامل راهداری در 323 گردنه کشور، فعال شدن 55 واحد راهدارخانه، به کارگیری هزار و 46 اکیپ زمستانی، استفاده از 10 هزار و 90 نیروی انسانی و 6 هزار و 552 دستگاه ماشین آلات راهداری و مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی کشور ( اورژانس) با به کارگیری 6 هزار و 374 عوامل فوریتهای پزشکی در 703 پایگاه جاده ای، استفاده از 937 دستگاه آمبولانس، 7 فروند بالگرد و 11 دستگاه اتوبوس آمبولانس و سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز با استفاده از 3042 نیروهای عملیاتی اعم از امدادگر و نجاتگر، پزشک و پرستار جاده ای، حضور 4 پایگاه امداد هوایی، به کارگیری 832 دستگاه خودروی ارتباطات VHF و HF، 191 ست نجات جاده ای، 201 پایگاه امداد نجات جاده ای، 145 پست موقت و سیار، 1121 نفر نیروی پشتیبانی و عملیات، 346 دستگاه خودروی آمبولانس، 400 دستگاه خودروی آمبولانس پشتیبان، 374 دستگاه خودروی عملیاتی پشتیبان، 54 دستگاه خودروی نجات، 6 فروند بالگرد و یک دستگاه خودروی اتاق عمل سیار در طرح زمستانی امسال مشارکت دارند.

سرهنگ اسماعیلی افزایش انضباط ترافیکی، تسهیل در رفت و آمد وسایل نقلیه و روان سازی ترافیک، جلوگیری از انسداد معابر و ترافیک احتمالی، حضور گسترده عوامل پلیس راه در محورهای مواصلاتی کشور به ویژه گردنه ها، رسیدگی سریع به حوادث احتمالی، امداد رسانی سریع و به موقع به مسافرین و در راه ماندگان با کمک عوامل امدادی و هماهنگی و همکاری با عوامل راهداری در مواقع انسداد راه از اهداف طرح زمستانی امسال برشمرد.

وی گفت: در سال گذشته به 9 هزار و 884 نفر از مسافرانی که به علت ریزش برف و کولاک شدید در راه ماندند، امداد رسانی گردید.

رئیس پلیس راه کشور اظهار داشت: برابر هماهنگی با سازمان راهداری تمامی شرکتهای حمل بار و مسافر موظف شدند که خودروهایشان را در طول این فصل زمستانی به زنجیر چرخ یا لاستیک یخ شکن مجهز کنند.

اسماعیلی اضافه کرد: با خودروهای فاقد زنجیر چرخ یا لاستیک یخ شکن برخورد بدون اغماض صورت گرفته و از ادامه حرکت آنان جلوگیری خواهد شد.

وی از تعیین فرماندهی واحد در محورهای برفگیر خبر داد و تصریح کرد: فعالیتهای فرهنگی و آموزشی از طریق صدا و سیما با موضوع مختص زمستان و نیز اطلاع رسانی تاکتیکی توسط رادیو مرکز کنترل ترافیک پلیس راه در طول این فصل پیش بینی شده است.

اسماعیلی به ریزش برف در گردنه های برفگیر کشور در اواسط فصل پاییز به ویژه آذرماه اشاره کرد و بیان داشت: به تمامی 25 استان مجری طرح زمستانی ابلاغ شد که از آغاز شروع طرح زمستانی خودروها را دقیقا کنترل کنند و در صورت عدم وجود زنجیر چرخ یا لاستیک یخ شکن ضمن دادن تذکرات لازم از ادامه حرکت این خودروها در محورهای برفگیر جلوگیری به عمل آورند.

وی ادامه داد: همچنین پلیس راه استانها ضمن اطلاع رسانی از طریق صدا و سیمای مرکز استانی و با نصب بنر در ابتدای محور، حاکی از اعلام ممنوع بودن تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ یا لاستیک یخ شکن نسبت به اعمال مقررات و برخورد با رانندگان متخلف اقدام خواهند کرد.

رئیس پلیس راه کشور از رانندگان خواست برای حفظ ایمنی خود و سرنشینان قبل از حرکت در محورهای برفگیر کشور وضعیت محور را از طریق شماره 88255555 مرکز کنترل ترافیک پلیس راه یا 110 جویا شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رانندگان قبل از حرکت ضمن سوختگیری کامل برای پیشگیری از حادثه، زنجیر چرخ یا لاستیک یخ شکن، تجهیزات زمستانی مانند پتو، جیره خشک ( خرما، کشمش و ...) و جعبه کمکهای اولیه را به همراه داشته باشند و در صورت هر گونه مشکل در مسیر سریعا با شماره تلفن 110 و مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور تماس و یا بستگان خود را در جریان موقعیتشان قرار دهند.