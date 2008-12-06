مشترکات بین مذاهب اسلامی باید توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، آیت الله محمد علی تسخیری ظهر امروز در سومین نشست هم اندیشی علمای شیعه و سنی خراسان جنوبی اجتناب از تکفیر و اتهام بدعت گذاری، برخورد احترام آمیز در گفتگوها و خودداری از توهین به مقدسات دیگران را از جمله اصول و ارزشهایی اعلام کرد که علما و مبلغان تقریب باید به آنها پایبند باشند.

وی با اشاره به سیر تاریخی شکل‌گیری مذاهب اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد: فعالیت هماهنگ برای روشنگری و گستراندن فرهنگ تقریب به میان توده های مسلمان با وجود اختلاف در مذهب، مهمترین نقش علما و اندیشمندان در روند تقریب است.

تسخیری با بیان اینکه علمای مذاهب نباید از اصول مذهبشان عقب نشینی کنند، ادامه داد: تقریب ایجاد امید در مسلمانان، پیدا کردن زمینه های مشترک و تحقق اهداف قرآن است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: به رغم تلاشهای تفرقه ‌افکنانه و توطئه‌های مستکبران در اطراف جهان، حرکت تقریب مذاهب مورد استقبال علما و متفکران و حمایت سازمانهای بزرگ قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تمامی مذاهب باید در راه اعتدال کلمه اسلام گام بر می دارند، اظهار داشت: تقریب یکی از راههای وحدت است و وحدت ویژگی اصیل امت اسلامی است.

آیت الله تسخیری به زمینه های توسعه مشترکات مذاهب اسلامی اشاره کرد و افزود: متاسفانه مسلمانان امروز 98 درصد وحدت بین مسلیمن ادیان و مذاهب اسلامی را فراموش کرده اند و روی دو درصد تمرکز کرده اند.

وی تعصب، جهل، افراط و رفتارهای فتنه انگیز را از جمله موانع پیش روی وحدت بین فرق ومذاهب دانست و خاطرنشان کرد: توطئه های دشمنان بزرگترین مانع وحدت امت اسلامی است.