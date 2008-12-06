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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۱

آیت الله تسخیری:

مشترکات بین مذاهب اسلامی باید توسعه یابد

مشترکات بین مذاهب اسلامی باید توسعه یابد

بیرجند - خبرگزاری مهر: دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بر تقویت و توسعه مشترکات بین ادیان و مذاهب اسلامی تاکید کرد و گفت: علمای مذاهب اسلامی باید با ایجاد امید در توده ها زمینه ایجاد وحدت را تقویت نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، آیت الله محمد علی تسخیری ظهر امروز در سومین نشست هم اندیشی علمای شیعه و سنی خراسان جنوبی اجتناب از تکفیر و اتهام بدعت گذاری، برخورد احترام آمیز در گفتگوها و خودداری از توهین به مقدسات دیگران را از جمله اصول و ارزشهایی اعلام کرد که علما و مبلغان تقریب باید به آنها پایبند باشند.

وی با اشاره به سیر تاریخی شکل‌گیری مذاهب اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد: فعالیت هماهنگ برای روشنگری و گستراندن فرهنگ تقریب به میان توده های مسلمان با وجود اختلاف در مذهب، مهمترین نقش علما و اندیشمندان در روند تقریب است.

تسخیری با بیان اینکه علمای مذاهب نباید از اصول مذهبشان عقب نشینی کنند، ادامه داد: تقریب ایجاد امید در مسلمانان، پیدا کردن زمینه های مشترک و تحقق اهداف قرآن است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: به رغم تلاشهای تفرقه ‌افکنانه و توطئه‌های مستکبران در اطراف جهان، حرکت تقریب مذاهب مورد استقبال علما و متفکران و حمایت سازمانهای بزرگ قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تمامی مذاهب باید در راه اعتدال کلمه اسلام گام بر می دارند، اظهار داشت: تقریب یکی از راههای وحدت است و وحدت ویژگی اصیل امت اسلامی است.

آیت الله تسخیری به زمینه های توسعه مشترکات مذاهب اسلامی اشاره کرد و افزود: متاسفانه مسلمانان امروز 98 درصد وحدت بین مسلیمن ادیان و مذاهب اسلامی را فراموش کرده اند و روی دو درصد تمرکز کرده اند.

وی تعصب، جهل، افراط و رفتارهای فتنه انگیز را از جمله موانع پیش روی وحدت بین فرق ومذاهب دانست و خاطرنشان کرد: توطئه های دشمنان بزرگترین مانع وحدت امت اسلامی است.

کد مطلب 796034

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