وزنه برداری گلستان نیازمند اسپانسر و سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا پزشکپور در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این درحالی است که این استان به عنوان تنها استان کشور بوده که در رقابتهای لیگ سوپرلیگ وزنه برداری کشور شرکت دارد.

وی اظهار داشت: در رقابتهای سال جاری به هرطریق نظیر گرفتن حمایت از تربیت بدنی و نهادهای مختلف سعی می کنیم این رقابتها را به پایان برسانیم ولی برای سال آینده حضور تیم در لیگ بدون اسپانسر ممکن نیست.

این مسئول اضافه کرد: برنامه ریزی برای گسترش و جذب سرمایه گذار و اسپانسر در این رشته ورزشی به حمایت و برنامه ریزی متولیان امر نیاز دارد.

وی خاطرنشان کرد: نبود اسپانسر موجب شده تا در برخی موارد برای اعزام تیم به مسابقات و حمایت از ورزشکاران با مشکلاتی روبرو شویم.

به گفته پزشکپور این مشکلات درحالی است که وضعیت وزنه برداری این استان مطلوب بوده و ورزشکاران خوبی در این عرصه فعالیت دارند.

رئیس هیئت وزنه برداری گلستان بیان داشت: توسعه ورزش وزنه برداری مستلزم حمایت، برنامه ریزی و تامین نیازها و رفع مشکلات فراروی است.

وی یادآورشد: در مسابقات پارالمپیک ورزشکاران این استان توانستند مقامهای ارزشمندی کسب کنند و رشد این رشته ورزشی در استان مطلوب است.

استان گلستان 200 وزنه بردار و هشت هیئت وزنه برداری دارد.