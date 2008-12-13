به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در این نامه با تاکید بر حفظ حرمت و کرامت مردم و استفاده از شیوه های مناسب فرهنگی و تنظیم رابطه کریمانه و محبت آمیز بین مجریان وعموم مردم اظهار امیدواری کرد همه دستگاهها و نهادها با هماهنگی کامل و صرفا با تصویب این ستاد نسبت به انجام برنامه های لازم اقدام و گزارشهای منظم به ستاد و رئیس جمهور ارایه شود .



رئیس جمهور همچنین در این نامه با بیان اینکه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان از مهمترین مسئولیتهای دولت است آورده است : انجام این مهم جز با حضور موثر و مدیریت جامع وزارت کشور ممکن نیست . ضروری است با تشکیل یک ستادهماهنگ با حضور همه دستگاههای ذیربط از جمله وزیر ارشاد، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، فرمانده نیروی انتظامی، معاون رئیس‌جمهور در امور جوانان، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور، مشاور ارشد رئیس جمهور، معاون دانشجویی وزیر علوم، معاون دانشجویی وزیر بهداشت، معاون تربیتی وزیر آموزش و پرورش، معاون فرهنگی وزیر کشور، رئیس دانشگاه الزهرا(س)، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، نماینده شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و حداقل 5 نفر صاحبنظر دانشگاهی در امور اجتماعی و فرهنگی نسبت به برنامه‌ریزی، هماهنگی و مدیریت میدانی عمل نمایید.