تسهیلات جدید مالیاتی برای حمایت از احداث اماکن مذهبی و سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور محمد متین گفت: کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلی ها و مدارس علمیه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود و اداره اوقاف و امور خیریه، تنها مرجع تایید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب جاری شماره (5005 ) بانک ملی، شعبه سی تیر، به نام بنیاد سینمایی فارابی، برای تولید فیلمهای سینمایی و بازی های رایانه ای شاخص و فاخر و نیز به حساب جاری شماره ( 42050 ) بانک سپه، شعبه پروفسور حسابی، به نام موسسه سینما شهر، برای تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل سالن سینما و یا پردیس های سینمایی و حمایت از مخاطبان و مصرف کنندگان تولیدات سینمای ایران، به عنوان وجوه موضوع ماده (172 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371 تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می شود.

وی در پایان تاکید کرد: نحوه استفاده از وجوه حسابهای یاد شده و موارد مصرف آن منوط به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

