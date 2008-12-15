رابطه ای میان ISI و لشگر طیبه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "آصف علی زرداری" در مصاحبه با هفته نامه نیوزویک در خصوص شایعات مربوط به ارتباط سرویس اطلاعات داخلی پاکستان ( ISI ) با لشگر طیبه و دست داشتن آنها در حادثه تروریستی بمبئی گفت: ما درباره موضوعی صحبت می کنیم که قدمت زیادی دارد. قدمتی بیش از حادثه 11 سپتامبر. این موضوع قدمتی برابر یک قرن دارد. این اوضاع در زمانی که دیکتاتورها کشور را اداره می کردند به وجود آمد. اما باید بگویم که اکنون هیچ رابطه ای میان سیستم اطلاعاتی ما و لشگر طیبه وجود ندارد زیرا فعالیت این گروه شبه نظامی در پاکستان ممنوع شده است.

زرداری در مورد مشکلاتی که وی و "بی نظیر بوتو" نخست وزیر مقتول پاکستان و همسر وی، با ISI داشتند نیز گفت : در آن زمان من و همسرم اعتقاد داشتیم که ISI نباید هیچ دخالتی در سیاست داشته باشد و هم اکنون نیز من همین دیدگاه را درباره ISI دارم.

رئیس جمهور پاکستان در پاسخ به این مطلب که "لشگر طیبه موردی بود که توسط ارتش پاکستان برای دفاع از کشمیر شکل گرفت" نیز گفت : ممکن است در گذشته چنین بوده باشد اما هم اکنون اوضاع تغییر کرده و فعالیت این گروه شبه نظامی ممنوع شده است.

وی در ادامه در مورد فشارهای خارجی بویژه از سوی وزیر امور خارجه آمریکا و نخست وزیر انگلیس بر اسلام آباد درباره حادثه تروریستی بمبئی نیز گفت : رایس از دوستان پاکستان است و او می داند که ما کشور مسئولیت پذیری هستیم. آمریکا و انگلیس می دانند که دولت جدید پاکستان تا کنون چه اقداماتی در مقابله با تروریسم انجام داده است.

زرداری در ادامه با ناگوار خواندن حاثه بمبئی در واکنش به این مطلب که "گفته می شود تمامی عاملان این حادثه در پاکستان دوره دیده اند" گفت : من چنین اطلاعات دقیقی را در دست ندارم زیرا هندی ها اطلاعات کمی را در اختیار ما قرار داده اند. من به هند پیشنهاد دادم که تحقیقات مشترکی را در این باره انجام بدهیم و بعد اگر به نتیجه ای رسیدیم، اسلام آباد اقدامات لازم را انجام بدهد.

رئیس جمهور پاکستان در ادامه با درخواست از سایر کشورها برای فرصت دادن به اسلام به منظور تکمیل کردن تحقیقات خود گفت : شنیده ام که روسیه اطلاعاتی را درباره حادثه بمبئی داشته و آنها را در اختیار دهلی نو قرار داده، بهتر بود روسیه این اطلاعات را در اختیار ما نیز قرار می داد.

وی درباره خودداری پاکستان از تحویل مظنونین بازداشت شده در کشمیر به هند گفت : ما تا کنون چنین رابطه ای با یکدیگر نداشته ایم. رسیدن به نقطه ای که دو کشور بتوانند اطلاعاتی را با یکدیگر مبادله کنند مشکل است.

زرداری در پاسخ به این پرسش که چه کسی پاکستان را اداره می کند؟ وی یا ارتش؟ گفت : دموکراسی پاکستان را اداره می کند . تمام بازیگران سیاسی در پاکستان می دانند که دموکراسی تنها راه است.

او درباره ادعای آمریکا مبنی بر دست داشتن ISI در بمبگذاری سفارت هند در کابل افغانستان نیز گفت : آمریکا چنین اطلاعاتی را به ما نداده و من کاملا آنها را رد می کنم. ما هیچ رابطه ای با بمبگذاری کابل نداریم.