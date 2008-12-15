چگونگی گسترش همکاریهای اقتصادی ایران و بوسنی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در این دیدار که امروز در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران برگزار شد، ضمن اظهار خرسندی از اقدامات و تلاشهای بوسنی برای ارتقای سطح فعالیت اقتصادی با سایر کشور، گفت: مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار برقراری صلح و آرامش در بوسنی هستند.

سید شمس الدین حسینی بر تقویت همکاریها میان بخشهای خصوصی دو کشور تاکید کرد و از عزم و اراده مسئولان ایران برای افزایش همکاری با بوسنی و هرزگوین خبرداد و افزود: اقدامات انجام شده در کشور بوسنی نشان دهنده چشم انداز روشن اقتصادی این کشور در آینده است.

وی با اشاره به وظایف این وزارتخانه در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بانک، مالیات، سرمایه گذاری خارجی، گمرک، خصوصی سازی و غیره، اظهارداشت: این بخشها می توانند زمینه های مشترک همکاری اقتصادی دو کشور باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آمادگی این وزارتخانه برای رفع موانع همکاری مشترک با بوسنی و انعقاد قراردادهای مورد نیاز در این خصوص خبرداد و تصریح کرد: همکاری دو کشور با اقدامات عملی توسعه می یابد.

وی بر گسترش همکاریهای اقتصادی دو کشور و فراهم کردن ابزارهای مورد نیاز بانکی و بیمه در این راستا تاکید و پیشنهاد کرد که هر کدام از کشورها که آمادگی دارند یک هیئت از مسئولان بانکی را برای بررسی زمینه های گسترش همکاریها در این بخش به کشور دیگر اعزام کند.

همچنین دراین دیدار "ملادن زیرویوویچ" وزیر تجارت و روابط اقتصادی بوسنی و هرزگوین نیز خواستار افزایش همکاریهای اقتصادی با ایران تا سطح روابط سیاسی میان دو کشور شد.

وی به حجم قراردادها و موافقتنامه های منعقد شده بین دو کشور اشاره و تصریح کرد: گرچه برخی از این قراردادهای اجرایی شده است اما سطح همکاریهای اقتصادی متناسب با روابط سیاسی دو کشور نیست.

وی خواستار گسترش همکاریهای اقتصادی دو کشور تا سطح روابط با دیگر کشورها شد و گفت: بوسنی دارای دو قرارداد چند جانبه و یک قرارداد یک جانبه با اتحادیه اروپا است.

وزیر تجارت و روابط اقتصادی بوسنی از پیشنهاد وزیر اقتصاد ایران برای برقراری همکاری مالی و بانکی دو کشور استقبال کرد و گفت: در صورت تحقق این امر می توان زمینه مشارکت ایران در اجرای پروژه ها و طرحهای سرمایه گذاری در بوسنی را فراهم کرد.

وی همچنین به مقررات و قوانین سهل سرمایه گذاری در بوسنی اشاره کرد و گفت: ایران می تواند با تولید در بوسنی بدون پرداخت عوارض گمرکی در بازارهای اروپا حضور یابد.