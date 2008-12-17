به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، موسوی جلال در حاشیه انتقال این بند به محل جدید به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه زندان مرکزی خرم آباد بیش از ٩٠ سال قدمت دارد و مددجویان بند نسوان نیز با سختی تحمل حبس می کردند، کلیه مددجویان بند نسوان به مکان جدید کانون اصلاح و تربیت خرم آباد انتقال یافتند.

وی تصریح کرد: در این مرکز کلیه مددجویان با توجه به نوع جرم و سن طبقه بندی می شوند.

مدیر کل زندان های استان لرستان خاطر نشان کرد: در این محل با همکاری سازمان فنی و حرفه ای لرستان زندانیان در کلاسهای کامپیوتر، خیاطی، بافندگی و صنایع دستی به فعالیت های فرهنگی و هنری و همچنین فنی وحرفه ای خود ادامه می دهند.