اسکله لافت و پل در جزیره قشم شبانه روزی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد: خدمات دریایی شامل تردد، نگهداری و ارائه خدمات بندری در دو اسکله لافت و پل در جزیره قشم به صورت شبانه روزی ارائه می شود.

بر این اساس، امکان تردد مسافران در ساعات پایانی شب در محور دریایی بندرعباس به جزیره قشم و بالعکس فراهم شده و در صورت نیاز به تردد های ضروری این دو اسکله امکان ارائه خدمات را دارند.

تا پیش از این، تردد به جزیره قشم از بندرعباس حوالی ساعت 20 هر روز پایان می یافت و از جزیره قشم نیز شناورها به صورت موردی در ساعت 22 به بندرعباس باز می گشتند.

برقراری خدمات شبانه روزی در این دو اسکله، زمینه های توسعه گردشگری این جزیره را نیز فراهم می کند.