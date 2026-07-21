به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی‌زاده شامگاه سه‌شنبه با اشاره به وضعیت ترددهای دریایی و امنیت دریا در هرمزگان، اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی استان از مردم درخواست می‌کنیم از ترددهای غیرضروری با قایق‌ها خودداری کرده و تنها از مبادی رسمی و مجاز استفاده کنند، مبادی‌ای که سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی در آن حضور دارد.

وی افزود: در بندرعباس بندر شهید حقانی مسیر رسمی تردد به جزایر قشم و هرمز است که در صورت مساعد بودن شرایط جوی و با رعایت پروتکل‌های ابلاغی همه روزه از ساعت ۶ صبح تا ۲۳ فعال است.

معاون دریایی و بندری بندر شهید باهنر و شرق هرمزگان، ادامه داد: در برخی روزها با توجه به شرایط ساعت فعالیت بندر تا غروب خواهد بود و تمامی تغییرات از طریق کانال‌های رسمی بندر اطلاع‌رسانی می‌شود تا مسافران بتوانند سفر ایمنی داشته باشند.

احمدی‌زاده با بیان اینکه در جزیره هرمز بندر شهیده فاطمه نیک و در جزیره قشم بندر شهید ذاکری تنها مبادی رسمی تردد هستند، تأکید کرد: مردم در این ایام به هیچ عنوان از شناورهای غیرمجاز استفاده نکنند. تعطیلی احتمالی بنادر نیز به دلیل شرایط نامساعد جوی یا شرایط جنگی منطقه انجام می‌شود.

وی، خاطرنشان کرد: در صورت وقوع هرگونه حادثه یا مشاهده موردی در دریا شهروندان می‌توانند با شماره ۱۵۵۰ مرکز جست‌وجو و نجات دریایی هرمزگان تماس بگیرند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان انجام شود.

احمدی‌زاده همچنین، گفت: قایق‌های گردشگری تنها مجاز هستند تا شعاع دو مایل دریایی از ساحل فعالیت کنند و امکان تردد با قایق به جزایر وجود ندارد. نزدیک‌ترین جزیره به بندرعباس جزیره هرمز است که حدود ۹.۶ مایل دریایی معادل نزدیک به ۱۸ کیلومتر با ساحل فاصله دارد.

وی در پایان، تصریح کرد: استفاده از شناورها و مبادی مجاز موجب ثبت اطلاعات سفر می‌شود و در صورت بروز حادثه عملیات امدادرسانی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد، اما اطلاعات تردد قایق‌های غیرمجاز ثبت نمی‌شود و همین موضوع روند امدادرسانی را با مشکل مواجه می‌کند.