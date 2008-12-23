نرم افزارهای دینی درکتابخانه ملی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، یکی از کارشناسان نرم افزاری مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: نرم افزارهای گنجینه روایات نور، دانشنامه نبوی ، کتابخانه حکمت اسلامی، نورالولایه، درخت واره فقه، جامع تفاسیر نور، ترتیل سدیس، نور احکام پنج، معجم موضوعی بحارالانوار سه زبانه، جغرافیای جهان اسلام، کتابهای اسلامی در اینترنت، فیش نگار، مجموعه آثار آیت الله احمدی میانجی (ره )، لوح فشرده ادبی تراث ازجمله این نرم افزارهای دینی هستند.



سید مجتبی بلندنظر تصریح کرد: چندرسانه ای بودن و برخورداری از قابلیتهای گوناگون پژوهشی وفنی ازجمله ویژگیهای بارز یک نرم افزار تولیدی برای ثبت درکتابخانه ملی جمهوری اسلامی است که تمامی نرم افزارهای این مرکز از این قابلیت برخوردار بود.



وی ارزش فرهنگی، علمی، ادبی، هنری وفنی را از دیگر ویژگی های نرم افزارهای ثبت شده عنوان کرد.



بلند نظر اظهارداشت: چند رسانه ای بودن و برخورداری از قابلیتهای مختلف پژوهشی و فنی از جمله ویژگیهای بارز یک نرم افزار تولیدی برای ثبت در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی است .



وی به ثبت لوح های فشرده نوراحکام 3، 4 و 5 اشاره کرد وگفت: جامع تفاسیر نور قرائتهای مجلسی 1 و 2، جامع تفاسیر 1 و 2 ، کتابهای اسلامی در اینترنت 2، فیش نگار، مجموعه آثار آیت الله احمدی میانجی (ره ) و نرم افزار ادبی تراث از دیگر نرم افزارهای ثبت شده در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی می باشد.



بلند نظر از ثبت تعداد دیگری از نرم افزارهای جدید مرکز در آینده خبر داد و گفت: به زودی بیش از پنج نرم افزار دیگر به ثبت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران درخواهد آمد.