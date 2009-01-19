مصرف گاز هر خانوار در اردبیل روزانه 10 مترمکعب تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نقی کمالی بعد از ظهر امروز در جمع مدیران شرکت گاز استان در محل این اداره با بیان اینکه تعیین این میزان الگوی مصرف بیشتر از سایر استانهاست، اظهار داشت: این الگوی مصرف تا پایان سال جاری و به دلیل کوهستانی و سردسیر بودن منطقه تعیین شده است.

وی اضافه کرد: اگر خانواده ها بر اساس الگوی مصرف اعلام شده گاز مصرف کنند از یارانه اختصاصی بیشتری بهره مند خواهند شد و هزینه کمتری را بابت گازبها پرداخت خواهند کرد.

مدیرعامل گاز استان با دعوت از تمام مصرف کنندگان گاز طبیعی به رعایت الگوی مصرف تعیین شده افزود: در صورتی که هر خانوار بیش از الگوی مصرفی، گاز مصرف کنند با کاهش یارانه و افزایش گازبها روبرو خواهند شد.

وی در ادامه با تاکید مجدد به عدم قطع گاز در اردبیل طی سال جاری ابراز داشت: در حاضر قیمت تمام شده گاز طبیعی برای دولت 690 ریال است که با اختصاص یارانه غیرمستقیم از سوی دولت با قیمت کمتری به مصرف کنندگان ارائه می شود.

کمالی در پایان خاطرنشان کرد: خانوارهای بهره مند از گاز طبیعی در استان اردبیل لازم است به منظور کاهش هزینه، استفاده بیشتر از یارانه تخصیصی و عدم افت فشار گاز، بصورت بهینه و با صرفه جویی از گاز استفاده کنند.