به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این پروژه را دان لین تهیه میکند که این روزها دو پروژه "شرلوک هلمز" و "نابودگر: رستگاری" را در دست ساخت دارد.
داستان فیلم به اولین برخورد تام و جری و نحوه شکلگیری رقابت میان آنها میپردازد و در ادامه گم شدن آنها را در شیکاگو به تصویر میکشد و اینکه چهگونه با بیمیلی ناچار میشوند برای برگشتن به خانه در سفری پرماجرا با هم همراه شوند.
فیلمنامه را اریک گراونینگ مینویسد. استودیو برادران وارنر حقوق ساخت شخصیتهای انیمیشنی محبوب خلق شده توسط بیل هانا و جو باربرا را در اختیار دارد که جز تام و جری شامل دیگر شخصیتهای کارتونی مانند یوگی خرسه، فلینتستنها و جتسنها نیز میشود.
برادران وارنر در حال حاضر روی دو پروژه "جتسنها" و "یوگی خرسه" کار میکند و پیش از این نیز دو فیلم زنده بر مبنای مجموعه کارتونی "اسکوبی ـ دو" را تولید کرده که در مجموع 457 میلیون دلار فروش داشتند.
فروش 360 میلیونی فیلم زنده / انیمیشن "آلوین و سمورچهها" در سال 2007 نیز باعث شده این نوع پروژهها مورد توجه استودیوها از جمله برادران وارنر قرار بگیرد.
"تام و جری" اولین بار در فاصله سالهای 1940 تا 1960 در قالب مجموعهای شامل 114 فیلم کوتاه در استودیو مترو گلدوین مهیر تولید شد که هفت جایزه اسکار برای این استودیو به همراه داشت. برادران وارنر سال 1992 فیلمی بلند با موضوع تام و جری را توزیع کرد.
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