افزایش کاذب قیمت زعفران باعث حذف آن از سبد کالای خانوار است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر عبدالله ملافیلابی امروز در نشستی خبری در محل پژوهشکده صنایع غذایی استان افزود: در حال حاضر سالانه در هر هکتار ‌٧/٤ کیلوگرم زعفران برداشت می‌شود که می توان براساس طرح‌های تحقیقاتی تولید سالانه ‌١٠ تن در هر هکتار را برای کشاورزانی که پیاز زعفران را هشت گرم به بالا انتخاب کرده و ضد عفونی کنند و به جای کشت در شهریور در نیمه اول خرداد ماه کشت نمایند تضمین کرد.

عضو پژوهشکده صنایع غذایی خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین می توان برای کشاورزانی که در مرداد ماه یک آبیاری تابستانه داشته و بعد از برداشت گل از‌٢٥ تن کود دامی در هر هکتار یا ‌١٠٠ کیلو کود اوره استفاده کند و به خصوص در نیمه اول اسفند ماه از کود محلول که باعث افزایش ‌٢٣ درصد گل می‌شود، استفاده می نمایند، این میزان را تضمین کرد.

ملافیلابی با اشاره به اینکه قیمت جهانی زعفران 1800 دلار است گفت: در حال حاضر قیمت زعفران در عمده‌فروشی‌ها بین ‌٥/٣ تا ‌٤ میلیون تومان در نوسان است، و در حال حاضر این محصول در داخل کشور به دو برابر قیمت‌های صادراتی فروخته می‌شود.

وی گفت: این قیمت کاذب در بلندمدت باعث افت صادرات این محصول و باعث حذف آن از سبد خانوار می شود.

عضو پژوهشکده صنایع غذایی خراسان رضوی افزایش قیمت زعفران را ضرر بزرگی به کشاورزان عنوان کرد و گفت: سایر کشورهای تولیدکننده قیمت محصول خود را براساس قیمت زعفران در ایران به عنوان قطب تولید زعفران تعیین می‌کنند.

وی ادامه داد: گران بودن زعفران در داخل کشور باعث افزایش کاذب سطح زیر کشور این محصول شده که در صورت افت قیمت این محصول باعث بر هم خوردن تعادل عرصه و تقاضا و ایجاد خسارت می شود.

