تامین ۸۳ درصدی کود اوره مورد نیاز کشت بهاره در قوچان

حبیب الله مقتدر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشتهای بهاره ستون فقرات تولیدات زراعی قوچان در نیمه نخست سال محسوب میشوند و موفقیت در این مرحله ضامن رونق اقتصادی بهرهبرداران و امنیت غذایی منطقه است.
مدیر جهاد کشاورزی قوچان با اشاره به نقش کلیدی نهادههای کشاورزی در ارتقای کمی و کیفی محصولات، افزود: تأمین بهموقع و توزیع عادلانه کودهای شیمیایی به عنوان یکی از اولویتهای اصلی است تا کشاورزان با دغدغه کمتری فعالیتهای تولیدی خود را آغاز کنند.
وی با بیان اینکه سهمیه تخصیص یافته کود اوره این شهرستان ۸۴۰ تن است، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۰۰ تن کود اوره جذب شده که با خرید ۱۰۰ تن کود جدید میزان جذب کود به بیش از ۸۳ درصد میرسد.
مقتدر با تأکید بر مدیریت علمی در مزارع تأکید کرد: تأمین نهاده تنها نیمی از راه است و آنچه خروجی نهایی مزارع را تعیین میکند مدیریت دقیق و کارآمد در مراحل کاشت، داشت و برداشت است.
مقتدر یادآور شد: کشاورزان با بهرهگیری از توصیههای فنی در مصرف بهینه نهادهها دقت لازم را داشته و . رعایت الگوی کشت، پایش مداوم مزارع برای مقابله با آفات و بیماریها و استفاده صحیح از منابع آبی در کنار مصرف متعادل کود را برای افزایش ضریب نفوذ دانش در مزارع بهاره بهره ببرند.
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