ظهور یکی از نادرترین شهابسنگهای جهان در آسمان زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، طی هفته جاری سیاره زمین میزبان شهاب آسمانی خواهد بود که در فاصله تقریبی 650 کیلومتری- فاصله ای کمتر از دو برابر فاصله زمین تا ماه- به دور زمین گشت خواهد زد.

این صخره کیهانی با وسعت 8 متر 2009 BD نام داشته و در دسته شهابسنگهای CO-Orbital قرار دارد به این مفهوم که در مسیری مشابه مسیر زمین به دور خورشید می گردد. چنین نقطه مشترکی می تواند فرصتی مناسب را به منظور دستیابی اطلاعات با ارزشی از طبیعت شهابسنگها به وجود آورد.

این نوع از شهابسنگها بر خلاف گونه های فانی و زود گذر که دوامی چند لحظه ای دارند با زمین همگام شده و رقصی مارپیچی را برای ماه ها و گاهی اوقات برای سالها به نمایش خواهند گذاشت. به همین دلیل گاهی این پدیده های آسمانی با وجود ابعاد کوچکشان به ماه دوم تعبیر می شوند.

به صورت میانگین سالانه هشت نمونه از شهابسنگهای CO-Orbital در جهان کشف می شوند با این حال شهابسنگ 2009 BD به این دلیل که با زاویه 1.5 درجه از مسیر اصلی زمین بر مدار خورشید قرار گرفته است یکی از مشابه ترین مسیرها را نسبت به زمین طی خواهد کرد که در میان نمونه های مشابه در نوع خود بی نظیر است.

اخترشناسان بر این باورند که با استفاده از این خصوصیت شهابسنگ می توان با کمک فضاپیمایی به آن دست یافته و به جمع آوری نمونه های مطالعاتی پرداخت.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، آخرین تاریخی که شهابسنگ 2009 BD از مسیری نزدیک از زمین عبور کرده است به سال 1955 باز می گردد اما به دلیل اینکه مسیر چرخش آن طی دوره جدید مسیری دایره ای و کامل نیست در 2 ژوئن 2011 مجددا از زمین عبور خواهد کرد و تا سال 2034 این پدیده تکرار نخواهد شد.