راه اندازی مرکز ارسال و دریافت پیامک تلفن ثابت در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد فرقانی مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان شرقی شامگاه دیروز در مراسم افتتاح این پروژه گفت: سیستم FSMS با ظرفیت ارسال و دریافت 100 شماره پیام کوتاه در هر ثانیه در آذربایجان شرقی راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: در مرحله نخست این سیستم تنها امکان ارسال و دریافت پیام کوتاه از تلفن ثابت به تلفن ثابت وجود دارد اما در آینده ای نزدیک امکان تبادل پیامک بین تلفن های همراه و ثابت وجود خواهد داشت.

فرقانی با بیان اینکه برای دریافت و ارسال پیامک نیاز به گوشی های مخصوص است گفت: مشترکان تلفن های ثابت باید برای استفاده از این امکان گوشی های خود را تعویض کرده یا گوشی های قدیمی خود را به وسایل جانبی که وارد بازار شده است مجهز نمایند.

مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان شرقی همچنین از افتتاح 230 پروژه مخابراتی در استان همزمان با دهه فجر خبر داد و افزود: برای این مقدار پروژه اعتباری بالغ بر 34 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه تعداد پروژه های اجرا شده در آذربایجان شرقی از ابتدای سال تاکنون به 900 پروژه رسید یادآور شد: سرمایه گذاری صورت گرفته برای این مقدار پروژه رقمی بالغ بر 390 میلیارد ریال را شامل می شود.

فرقانی ضمن اشاره به مهمترین پروژه های مورد افتتاح گفت: 13 پروژه توسعه مراکز کم ظرفیت، 21 واگذاری تلفن های خانگی روستایی، 18 مرکز بی تی اس همراه اول، 67 مرکز آی سی تی روستایی و 111 مرکز کالرآی دی از جمله پروژه هایی هستند که به مناسبت دهه فجر به بهره برداری رسیدند.

این مقام مسئول در شرکت مخابرات آذربایجان شرقی با بیان اینکه سیاست این شرکت توسعه امکانات ارتباطی در اقصی نقاط استان از جمله روستاهای محروم است افزود: آذربایجان شرقی در توسعه مراکز آی سی تی که پیشخوان دولت الکترونیک محسوب می شوند در کشور پیشتاز است.

وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد 750 مرکز آی سی تی در آذربایجان شرقی وجود دارد یادآور شد: این استان به تنهایی 10 درصد مراکز ارتباطی روستایی کشور را در اختیار دارد.