خودکفایی در صنعت فولاد تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، علی اکبر محرابیان گفت: طی سی سال پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، جهش و رشد بزرگی در حوزه صنعت و معدن کشور رخ داده و آینده این بخش بسیار شکوفا و روشن است.

وزیر صنایع و معادن افزود: یکی از بزرگترین دستاوردهای وزارت صنایع و معادن خودکفایی در صنعت سیمان بود که امسال محقق شد و کشور بعد از سالها، در تولید این محصول به خودکفایی کامل رسید.

محرابیان گفت: تا پایان امسال ظرفیت تولید سیمان به بیش از 64 میلیون تن می رسد و کشور ضمن خودکفایی در سیمان، مرحله حضور در بازارهای صادراتی را طی می کند.

وی با اعلام اینکه در حوزه فولاد نیز تا پایان امسال به خودکفایی خواهیم رسید، گفت: ظرفیت تولید این محصول تا پایان سال به بیش از 15 میلیون تن خواهد رسید که بیش از 5 میلیون تن آن امسال ظرفیت سازی شده است.

محرابیان در بیان دیگر اقدامات وزارتخانه افزود: در راستای سیاستهای دولت مبنی بر نگاه عدالت محورانه به توسعه، طرح آمایش صنعت ومعدن بر پایه توسعه متوازن استان ها با توجه به مزیت هر استان در کشور اجرا می شود که باعث ایجاد اشتغال و توسعه متوازن درکشور خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در 40 ماهه گذشته بیش از 35 تن فلزات اساسی در کشور تولید شده که نسبت به 40 ماهه قبل بیش از 21 درصد رشد داشته است.

وزیر صنایع و معادن تاکید کرد: این ارقام نشان دهنده رشد و بالندگی صنعت و معدن کشور است و با توجه و عنایت ویژه رئیس جمهوری، آینده درخشانی برای این حوزه در پیش رو است.