هفته چهاردهم لیگ دسته اول/ پیروزی پتروشیمی در وقت های اضافی / توقف خارج از خانه شیرین فراز و مس

هفته چهاردهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور با پیروزی پتروشیمی تبریز و توقف تیم های شیرین فراز و مس رفسنجان به پایان رسید.