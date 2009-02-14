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۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۳۱

هفته چهاردهم لیگ دسته اول/

پیروزی پتروشیمی در وقت های اضافی / توقف خارج از خانه شیرین فراز و مس

پیروزی پتروشیمی در وقت های اضافی / توقف خارج از خانه شیرین فراز و مس

هفته چهاردهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور با پیروزی پتروشیمی تبریز و توقف تیم های شیرین فراز و مس رفسنجان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری 3 دیدار همزمان به پیگیری شد که نتایج این دیدارها به شرح زیر است:

گروه یک:
* پتروشیمی تبریز یک - کوثر لرستان صفر

جدول رده بندی گروه یک:
1- استیل آذین 29 امتیاز
2- شهرداری تبریز 24 امتیاز(2 بازی کمتر)
3- آلومینیوم اراک 23 امتیاز(3 بازی کمتر)
4- سپاهان نوین 22 امتیاز
5- پتروشیمی تبریز 22 امتیاز
.....................................................
11- نساجی مازندران 9 امتیاز(5 بازی کمتر) - تفاضل گل 2-
12- شهرداری زنجان 9 امتیاز- تفاضل گل 7-

گروه دو:
* داماش لرستان یک - شیرین فراز کرمانشاه یک
* آلومینیوم هرمزگان 2 - مس رفسنجان 2

جدول رده بندی گروه دو:
1- شاهین بوشهر 32 امتیاز(یک بازی کمتر)
2- نیروی زمینی 26 امتیاز
3- تراکتورسازی تبریز 25 امتیاز
4- مس رفسنجان 23 امتیاز
................................
11- دیهیم اهواز 8 امتیاز
12- ماشین سازی تبریز 7 امتیاز( یک بازی کمتر)

کد مطلب 834372

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