به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سعید صمدی پیش از ظهر امروز در مجمع انتخاب رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد آذربایجان شرقی افزود: با نظر مساعد مهندس علی آبادی، اخذ مجوز باشگاههای بیلیارد از کمیسیون ماده 5 سازمان تربیت بدنی به فدراسیون بولینگ و بیلیارد کشور داده محول می شود.

وی اظهار داشت: با عنایات ویژه سازمان تربیت بدنی رشته ورزش بولینگ و بیلیارد در کشور حرکت خود را آغاز کرده و در اولین گام آن پایگاه های قهرمانی رشته های تحت پوشش ایجاد شده است.

صمدی ادامه داد: بر این اساس در مجموعه ورزشی حیدرنیا تهران 2 طبقه برای پایگاه قهرمانی رشته های بیلیارد و اسنوکر و در استادیوم آزادی زمینی به مساحت 3500 متر مربع به فدراسیون واگذار شده است که اعتبارات لازم نیز مد نظر گرفته شده است.

نائب رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد کشور سالم سازی و پاک بودن رشته های تحت پوشش را از دیگر اهداف فدراسیون دانست و گفت: توسعه رشته های بیلیارد و بولینگ در سطح استانها و شهرستانها از گامهای بعدی فدراسیون است ولی در این راه موانع و مشکلات بسیاری وجود دارد.

وی گام بسیار بلند فدراسیون و هیئتهای ورزشی استانها را داشتن هر تیم از هر باشگاه در کشور بیان کرد و گفت: برای برطرف شدن مشکلات مالی و تعریف منابع مالی جدید، سالانه مبلغی از سوی باشگاهها به فدراسیون و هیئتهای ورزشی بابت هر میز به حساب هیئت و فدارسیون واریز خواهد شد.

صمدی تاکید کرد: توسعه بیلیارد و بولینگ تنها زمانی اتفاق می افتد که فدراسیون این ورزش ها را از ورزشهای تفریحی خارج و به ورزش قهرمانی تبدیل کند.

به گفته وی، فدراسیون در نظر دارد طی بخشنامه ای باشگاههای ورزشی در سراسر کشور را مجاب به داشتن تیم ورزشی نماید تا این منابع مالی میسر شود.

در مجمع انتخاب رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد آذربایجان شرقی، بیوک رئیسی به عنوان رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد این استان انتخاب شد.

بیوک رئیسی هم اکنون ریاست سازمان حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی را در اختیار دارد.