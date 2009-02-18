فرهنگ وقف باید بیش از پیش ترویج و گسترش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه، وقف را عملی بسیار خوب و مبارک دانستند و با اشاره به وجود سنت حسنه وقف در اسلام و ادیان توحیدی خاطرنشان کردند: فرهنگ وقف باید بیش از پیش ترویج شود و گسترش یابد.

ایشان با اشاره به وجود موقوفات متعدد و متنوع در کشور، عمل شایسته به نیت واقف را در گسترش فرهنگ وقف موثر ارزیابی کردند و افزودند: عملکرد و اقدامات خوب متولیان و ادارات اوقاف، موجب ترویج فرهنگ وقف می شود.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تخلف متولیان موقوفات و مدیران اوقاف در رژیم طاغوت خاطرنشان کردند: یکی از اقدامات اساسی نظام اسلامی احیای نیت خیر واقفین است که این خدمت بزرگ به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است و موجب رضایت خداوند متعال و خشنودی مردم می شود.