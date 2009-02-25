64 تن مواد غذایی غیرمجاز در شهریار کشف شد

جمشید واشانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار با ارائه گزارش عملکرد یکساله این ارگان اظهار داشت: در این راستا با همکاری واحد بهداشت محیط و نظارت هزار و 600 پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد همچنین تعدادی از پرونده ها محکوم به پرداخت جریمه نقدی شدند.

وی افزود: طی اجرای طرحی با همکاری تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، بخشداری، شهرداری و فرمانداری به صورت متمرکز از مراکز عرضه و فروش مواد غذایی و بهداشتی به صورت سرزده بازدید می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: قبل از تعطیلات پایان سال طبق برنامه ریزی نظارت بر روی کار دستفروشان خیابانی و کشتارگاه ها افزایش می یابد.

واشانی بیان داشت: طی تشکیل تیم ویژه ای بر روی اقلام بهداشتی و غذایی در سطح شهرستان نظارت ویژه می شود تا فروشندگان از عرضه اقلام از تاریخ انقضا گذشته خودداری کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار عنوان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی فروشندگان اعم از ارائه جنس تاریخ انقضا گذشته و تقبلی مراتب را به شبکه بهداشت و درمان اطلاع دهند.

وی عنوان کرد: همچنین در زمینه نظارت بر دستفروشان مواد غذایی شهرداریهای تابعه باید نظارت خود را افزایش دهند.

این مسئول یادآور شد: همچنین دکه ها و کیوسکها فقط مجاز به ارائه مواد غذایی بسته بندی شده مانند کلوچه، کیک، بیسکویت هستند.