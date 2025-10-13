صیدی:طرح پاکسازی صنوف بیجار از اقلام ممنوعه اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صیدی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران کردستان اظهار کرد: از سال‌های گذشته فروش و عرضه اقلام ممنوعه مانند قمه، قداره، شمشیر و سایر لوازمی که عموماً در نزاع‌ها و قدرت‌نمایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، ممنوع اعلام شده است و در مقاطع مختلف نسبت به جمع‌آوری و ضبط آن‌ها اقدام شده است.

وی افزود: اخیراً مشاهده شده که برخی مغازه‌داران و دستفروشان مجدداً اقدام به عرضه این اقلام کرده‌اند که در پی آن به دستور دادستانی و با همکاری پلیس امنیت عمومی شهرستان، طرح پاکسازی سطح شهر از این لوازم به اجرا درآمد.

صیدی با تأکید بر تداوم این طرح خاطرنشان کرد: دادستانی شهرستان بیجار با همکاری نیروی انتظامی به صورت مستمر بر واحدهای صنفی و دستفروشان نظارت خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی لازم انجام می‌شود.