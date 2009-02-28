آمریکا امپریالیستی است که اهمیتی به دیگران نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، چاوز همچنین با رد اتهام نقض حقوق بشر در ونزوئلا از "باراک اوباما" همتای آمریکایی خود خواست در گزارش حقوق بشر سال 2008 تجدید نظر و آن را اصلاح کند.

وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه گزارش حقوق بشر سال 2008 را تقدیم کنگره کرد که در آن ونزوئلا متهم به نقض حقوق بشر شده است.

چاوز که با رسانه های کشورش صحبت می کرد آمریکا را یک کشور امپریالیست توصیف کرد که اهمیتی به مردم خود و کشورهای دیگر نمی دهد.



رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین گفت: روشن است که ما نمی توانیم زیاد به دولت جدید آمریکا امیدوار باشیم، دولتی که همچنان امپریالیست خواهد ماند و مردم را لگدمال خواهد کرد و ما را به نقض حقوق بشر متهم می سازد.

چاوز همچنین در خصوص شرکت خود در نشست کشورهای آمریکایی در ترینیداد و توباگو در ماه آوریل گفت: اهمیتی نمی دهم که در جریان اجلاس با اوباما ملاقات کنم یا خیر. به این علت به اجلاس می روم تا از اتحاد و همبستگی کشورهای حوزه دریای کارائیب و آمریکای لاتین دفاع کنم و از آمریکا بخواهم تا به قطعنامه های سازمان ملل پایبند بوده و جنایات اسرائیل را محکوم کند و به تحریمهای کوبا پایان دهد.



رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین از آمریکا خواست تا "لوئیس پوسادا کاریلس" تروریست معروف کویایی را که در ایالات متحده پناه گرفته و متهم به انفجار هواپیمای کوبایی است تحویل دهد.



وی همچنین از بهبود اوضاع و شرایط عمومی فیدل کاسترو خبر داد.