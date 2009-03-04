اعتبار احداث پایانه شرق سال آینده 56 میلیارد تومان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ولی آذروش ادامه داد: شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر سرعت گرفتن عملیات اجرایی احداث پایانه شرق اعتبارات و بودجه سازمان پایانه ها را نسب به سال قبل چند برابر افزایش داده است که در تلاشیم بتوانیم با بودجه مناسبی که برای این پروژه در نظر گرفته شده روند احداث پایانه شرق سرعت بخشیده و در سال آتی شاهد پیشرفت قابل قبول طرح باشیم .

وی با بیان اینکه پایانه شرق حدود 30 هکتار مساحت دارد و یکی از مهمترین پروژههای شهر تهران محسوب می شود گفت: روزانه 150 هزار نفر می توانند از طریق پایانه شرق جا به جا شوند. همچنین پایانه شرق می تواند از ورود حدود 5 هزار دستگاه اتوبوس به داخل شهر جلوگیری کند.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارها با بیان اینکه تا پایان سال کارهای مقدماتی مانند بتن‌ریزی و ایجاد دیوارهای حائل پیگیری می‌شود خاطرنشان کرد: ابتدای سال آینده شاهد آغاز عملیات اجرایی بخشهای اصلی پایانه خواهیم بود البته با تاکید بر ساختمان اصلی و ایستگاه جزیره ای مترو که این پایانه را به شهر متصل کرده و امکان سفر راحت مسافران به تمام نقاط شهر را فراهم می سازد.

وی با اشاره به اینکه پایانه جدید شرق یک پایانه کاملا هوشمند است تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ای صورت گرفته در صورت تامین اعتبارات این پرو‍ژه باید 3 سال پس از آغاز عملیات اجرایی احداث ، تکمیل و به بهره‌برداری برسد که امیدواریم از ابتدای سال آتی این روند آغاز و با سرعت پیگیری شود.

آذروش افزود: این پایانه به 9 بزرگراه از جمله یاسینی، زین‌‌الدین، دماوند، دردشت، لشگرک اتصال دارد و در واقع راههای دسترسی مناسبی برای این پایانه بزرگ وجود خواهد داشت.