ارزش اقتصادی جنگلهای مازندران 110 میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حسین علیپور پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم نمادین زنگ سبز در هنرستان چهل شهید آمل گفت: این رقم با حجم 144 میلیون متر مکعب انواع درخت برآورد شده است.

وی افزود: این استان در منطقه ساری 643 هزار و 800 هکتار جنگل دارد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری، گسترش مناطق مسکونی، توسعه اراضی زراعی و باغی، قطع و بهره برداری بی رویه و آتش سوزی را از عوامل مهم تخریب جنگل ها در این استان بیان کرد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران به 434 فقره آتش سوزی در جنگل های منطقه ساری اشاره کرد و افزود: این آتش سوزی ها که غیرعمد بوده یک هزار و 330 هکتار از جنگل های مازندران را نابود کرد.

علیپور مجموع خسارتهای ناشی از بروز آتش سوزی ها به جنگل های مازندران را 53 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی گفت: با استقرار یگان حفاظت از منابع طبیعی 216 هکتار از اراضی ملی که در تصرف سودجویان بوده از آنان خلع ید شد.

وی عنوان کرد: ارزش زمین های خلع ید شده بیش از 32 میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری مجموع سرمایه گذاری امسال این اداره کل در بخش منابع طبیعی را 43 میلیارد تومان اعلام و خاطر نشان کرد: 36 میلیارد تومان از این سرمایه گذاری توسط مجریان طرح های جنگلداری و هفت میلیارد تومان توسط اداره کل منابع طبیعی بوده است.